https://tr.sputniknews.com/20220511/iskiden-trafigi-de-etkileyen-su-borusu-arizasina-iliskin-aciklama-1056289751.html

İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasına ilişkin açıklama

İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasına ilişkin açıklama

İSKİ, Başakşehir'de isale hattındaki patlamayla ilgili, "Sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T20:34+0300

2022-05-11T20:34+0300

2022-05-11T20:44+0300

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul

başakşehir

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin, "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.​​​​​​​İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşayan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğu ifade edildi.Açıklamada, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızaların yaşanabildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

türkiye

istanbul

başakşehir

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, başakşehir