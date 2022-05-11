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İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasına ilişkin açıklama
İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasına ilişkin açıklama
İSKİ, Başakşehir'de isale hattındaki patlamayla ilgili, "Sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T20:34+0300
2022-05-11T20:44+0300
türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
başakşehir
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin, "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.​​​​​​​İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşayan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğu ifade edildi.Açıklamada, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızaların yaşanabildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:
türkiye
istanbul
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, başakşehir

İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasına ilişkin açıklama

20:34 11.05.2022 (güncellendi: 20:44 11.05.2022)
© DHABaşakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© DHA
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İSKİ, Başakşehir'de isale hattındaki patlamayla ilgili, "Sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" denildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin, "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.
​​​​​​​İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşayan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.
İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızaların yaşanabildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:
"İdaremiz, bu arızalara 365 gün 24 saat esasına göre hızla müdahale etmektedir. Son arızanın meydana geldiği isale hattı, 8 kilometre uzunluğunda ve 1,60 metre çapında oldukça büyük bir hattır. Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Boru arızalarımızın sayısı diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında, İstanbul'da yaşanan arıza sayısının normal değerlerde olduğu görülecektir. Haberlere konu olan arızaya da anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır."
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