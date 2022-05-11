https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-10-gunde-6-bin-kacak-gocmen-yakalandi-1056287216.html
İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayının ilk 10 gününde 5 bin 968 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:11+0300
2022-05-11T18:11+0300
2022-05-11T18:11+0300
türkiye
istanbul
kaçak göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1056167071_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2a89b73f420297a0277dc2cc513d7433.jpg
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 kaçak göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 kaçak göçmen yakalandı.Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan kaçak göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1056167071_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7073f1a6a7b47856c764cf8343790d0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kaçak göçmen
İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı
Abone ol
İstanbul'da mayıs ayının ilk 10 gününde 5 bin 968 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.
Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 kaçak göçmen yakalandı.
Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan kaçak göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.