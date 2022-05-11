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https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-10-gunde-6-bin-kacak-gocmen-yakalandi-1056287216.html
İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayının ilk 10 gününde 5 bin 968 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:11+0300
2022-05-11T18:11+0300
türkiye
istanbul
kaçak göçmen
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İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 kaçak göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 kaçak göçmen yakalandı.Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan kaçak göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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istanbul, kaçak göçmen

İstanbul'da 10 günde 6 bin kaçak göçmen yakalandı

18:11 11.05.2022
© AA / Erhan ElaldıTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul'da mayıs ayının ilk 10 gününde 5 bin 968 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.
Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan kaçak göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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