Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-kiralik-ev-vaadiyle-evlenecek-ciftleri-dolandiran-2-supheli-tutuklandi-1056262172.html
İstanbul'da kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece’de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran 3 kişiden 2’si... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:09+0300
2022-05-11T00:09+0300
türkiye
emlakçı
dolandırıcılık
ev
kira
nişanlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1043967380_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c6b6d70e77f426b546d7d5eeae9fa4.jpg
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen olayda, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen çiftler, internette yaptığı araştırma sonucunda Emlakçı Ozan Osman K. isimli şahsa ulaşarak telefondan aramıştı.Emlakçı Ozan Osman K, kendisini arayan çiftlere aynı evi farklı kişilere gösterip sözleşme imzalamıştı. Emlakçı çiftlerden komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.’nin hesabına atılmasını istedi. Ancak eve yerleşmek isteyen çiftlere emlakçı Ozan Osman K. ise onları tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulunmuştu.Şikayetlerin artması üzerine Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içinde evi gösterilen kadın H.Ç. ile iki kardeş olan Ozan Osman K, ile Ulaş K,’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan H. Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.İfadesinde Ozan Osman K, sözleşmeye sahte kimlik numarası yazdığını, parayı çiftlerden aldığını kabul ederek, aldığı paranın bir kısmını ev sahibi kadının hesabına attığını ileri sürdü.Mahkemedeki ifadelerinin ardından Ozan Osman K, ile Ulaş K, ‘Nitelikli Dolandırıcılık ile Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ç. ise serbest bırakıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1043967380_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_215fcb7de40baba9fe91c6f00dcce1a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emlakçı, dolandırıcılık, ev, kira, nişanlı

İstanbul'da kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

00:09 11.05.2022
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Küçükçekmece’de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen olayda, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen çiftler, internette yaptığı araştırma sonucunda Emlakçı Ozan Osman K. isimli şahsa ulaşarak telefondan aramıştı.

Emlakçı Ozan Osman K, kendisini arayan çiftlere aynı evi farklı kişilere gösterip sözleşme imzalamıştı. Emlakçı çiftlerden komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.’nin hesabına atılmasını istedi. Ancak eve yerleşmek isteyen çiftlere emlakçı Ozan Osman K. ise onları tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulunmuştu.
Şikayetlerin artması üzerine Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içinde evi gösterilen kadın H.Ç. ile iki kardeş olan Ozan Osman K, ile Ulaş K,’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan H. Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.
İfadesinde Ozan Osman K, sözleşmeye sahte kimlik numarası yazdığını, parayı çiftlerden aldığını kabul ederek, aldığı paranın bir kısmını ev sahibi kadının hesabına attığını ileri sürdü.
Mahkemedeki ifadelerinin ardından Ozan Osman K, ile Ulaş K, ‘Nitelikli Dolandırıcılık ile Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ç. ise serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала