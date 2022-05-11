https://tr.sputniknews.com/20220511/isvecte-asiri-sagci-siyasetci-paludana-kuran-yakmasi-icin-izin-1056285839.html
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kuran yakması için izin
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kuran yakması için izin
İsveç'in 5 bölgesinde cami yakınında Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri düzenlemek isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T17:18+0300
2022-05-11T17:18+0300
2022-05-11T17:18+0300
dünya
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Paludan, 12-13 Mayıs'ta başkent Stockholm'de Müslümanların kalabalık yaşadığı Hallunda ve Husby mahallelerinin yanı sıra Göteborg, Boras, Trollhattan kentlerinde de Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni istemişti. Gösteri iznini onaylayan polis, karşı göstericilerin de olay çıkarmaması için uyarıda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220422/isvec-hukumeti-kuran-yakma-olaylarinin-arkasinda-yabanci-gucler-oldugundan-supheleniyor-1055767062.html
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rasmus paludan, isveç, kuran
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kuran yakması için izin
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İsveç'in 5 bölgesinde cami yakınında Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri düzenlemek isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a izin verildi.
Paludan, 12-13 Mayıs'ta başkent Stockholm'de Müslümanların kalabalık yaşadığı Hallunda ve Husby mahallelerinin yanı sıra Göteborg, Boras, Trollhattan kentlerinde de Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni istemişti.
Gösteri iznini onaylayan polis, karşı göstericilerin de olay çıkarmaması için uyarıda bulundu.