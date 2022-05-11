https://tr.sputniknews.com/20220511/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-2-milyon-447-bin-lira-ceza-1056284073.html
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza
İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların denize deşarj edilmesi üzerine 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:24+0300
2022-05-11T16:24+0300
2022-05-11T16:26+0300
izmit körfezi
türkiye
para cezası
gemi
çevre kirliliği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında Belediye Başkanlığı'na yapılan yetki devrine istinaden İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor.Kontrol teknesiyle gerçekleştirilen denetimde, İzmit Demir Yeri mevkisinde bulunan ‘Malta’ bandıralı ‘FATİH’ isimli kuru yük gemisinin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların güverteden denize deşarj edildiği belirlendi.İzmit Körfezi'ne evsel atık su dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.Deniz kirliliğine sebebiyet veren gemiden numuneler alınarak, yetkili laboratuvara gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220422/izmit-korfezini-kirleten-tanker-gemiye-5-milyon-882-bin-liralik-para-cezasi-1055758023.html
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izmit körfezi, para cezası, gemi, çevre kirliliği
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza
16:24 11.05.2022 (güncellendi: 16:26 11.05.2022) Abone ol
İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların denize deşarj edilmesi üzerine 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında Belediye Başkanlığı'na yapılan yetki devrine istinaden İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor.
Kontrol teknesiyle gerçekleştirilen denetimde, İzmit Demir Yeri mevkisinde bulunan ‘Malta’ bandıralı ‘FATİH’ isimli kuru yük gemisinin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların güverteden denize deşarj edildiği belirlendi.
İzmit Körfezi'ne evsel atık su dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.
Deniz kirliliğine sebebiyet veren gemiden numuneler alınarak, yetkili laboratuvara gönderildi.