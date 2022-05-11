https://tr.sputniknews.com/20220511/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-2-milyon-447-bin-lira-ceza-1056284073.html

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza

İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların denize deşarj edilmesi üzerine 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:24+0300

2022-05-11T16:24+0300

2022-05-11T16:26+0300

izmit körfezi

türkiye

para cezası

gemi

çevre kirliliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056283969_0:61:651:427_1920x0_80_0_0_582f94cb7632fef12d234e32adce6bef.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında Belediye Başkanlığı'na yapılan yetki devrine istinaden İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor.Kontrol teknesiyle gerçekleştirilen denetimde, İzmit Demir Yeri mevkisinde bulunan ‘Malta’ bandıralı ‘FATİH’ isimli kuru yük gemisinin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların güverteden denize deşarj edildiği belirlendi.İzmit Körfezi'ne evsel atık su dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.Deniz kirliliğine sebebiyet veren gemiden numuneler alınarak, yetkili laboratuvara gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220422/izmit-korfezini-kirleten-tanker-gemiye-5-milyon-882-bin-liralik-para-cezasi-1055758023.html

izmit körfezi

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmit körfezi, para cezası, gemi, çevre kirliliği