https://tr.sputniknews.com/20220511/japonyada-escinsel-birliktelikleri-taniyan-yerel-yonetimler-arasina-tokyo-da-katildi-1056274059.html

Japonya'da eşcinsel birliktelikleri tanıyan yerel yönetimler arasına Tokyo da katıldı

Japonya'da eşcinsel birliktelikleri tanıyan yerel yönetimler arasına Tokyo da katıldı

Japonya'da muhafazakar patriyarkal toplumsal yapının kırılmasının önemli işaretlerinden biri en büyük şehirden geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:38+0300

2022-05-11T12:38+0300

2022-05-11T12:47+0300

dünya

japonya

tokyo

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G7 ülkeleri içinde medeni eşcinsel birliktelikleri tanımayan tek ülke olan Japonya'da anayasa evliliğin karşı cinsten iki insanın karşılıklı rızasıyla gerçekleşebileceğini söylerken, bununla yerel düzeyde mücadeleye en büyük şehir olan başkent Tokyo da katıldı. Seçilmiş valisi ve meclisi olan Tokyo Büyükşehir Hükümeti, kasımdan itibaren eşcinsel birliktelikleri tanıyacağını duyurdu. Ancak bu tanıma, eşcinsel partnerlere medeni nikahla aynı hakları getirmeye yetmeyecek. Kasımda eşcinsel birliktelik onay belgeleri dağıtılacakSon 2 aydır halkın görüşlerini aldıklarını ve partner olarak tanınmak isteyen eşcinsel çiftlerin görüşlerini dinlediklerini belirten Tokyo Büyükşehir Hükümeti, bunun sonucunda Tokyo Büyükşehir Meclisi üyelerinden gelecek ay konuyla ilgili yerel yönetmeliği değiştirmelerini talep edeceğini açıkladı. Değişikliğin gerçekleşmesinin ardından ekimde eşcinsel birliktelik ehliyet belgesi başvuruları alınmaya ve kasımda eşcinsel birliktelik onay belgeleri verilmeye başlanacak. Bu kapsamda başkent yönetimi, halihazırda evli çiftlere verdiği hizmetleri eşcinsel birliktelik onay belgesi alan çiftlere sunacak. Buna Tokyo Büyükşehir Hükümeti'nin idaresindeki konutlarda oturmak için başvurmak da dahil. 200'den fazla belediye eşcinsel birliktelikleri tanıyor2015'te Tokyo'nun Şibuya ilçesi, Japonya'da eşcinsel çiftlere sembolik ortaklık belgesi vermeye başlayan ilk yer olmuştu. Arkası çorap söküğü gibi gelirken, LGBT aktivistlerine göre artık 200'den fazla belediye eşcinsel birliktelikleri tanıyor. Bu da eşcinsel çiftlere partneri hastanede ziyaret etme ve birlikte mülk kiralama gibi haklar tanıyor. Bir mahkemeye göre eşcinsel evliliğin tanınmaması anayasaya aykırıGeçen yıl Sapporo'daki bir mahkeme Japonya'nın eşcinsel evliliği tanımamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Dönüm noktası niteliğindeki bu karar LGBT hakları savunucuları tarafından büyük bir zafer olarak selamlandı.Başbakanlar muhafazakarlıkta ısrarcıAncak Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eşcinsel birliktelikleri tanımak için ulusal düzeyde yasal değişiklik olasılığı konusunda temkinli davranmakta ısrarlı. Asya'da sadece Tayvan yasallaştırdı2019'da eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran Tayvan, halihazırda Asya'da evlilik eşitliğinin bulunduğu tek yer.

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