Japonya'da eşcinsel birliktelikleri tanıyan yerel yönetimler arasına Tokyo da katıldı
12:38 11.05.2022 (güncellendi: 12:47 11.05.2022)
© AFP 2022 / PHILIP FONGJaponya'nın başkenti Tokyo'da LGBT topluluğuna destek göstermek için 2022 Gökkuşağı Onur Yürüyüşü
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Japonya'da muhafazakar patriyarkal toplumsal yapının kırılmasının önemli işaretlerinden biri en büyük şehirden geldi.
G7 ülkeleri içinde medeni eşcinsel birliktelikleri tanımayan tek ülke olan Japonya'da anayasa evliliğin karşı cinsten iki insanın karşılıklı rızasıyla gerçekleşebileceğini söylerken, bununla yerel düzeyde mücadeleye en büyük şehir olan başkent Tokyo da katıldı. Seçilmiş valisi ve meclisi olan Tokyo Büyükşehir Hükümeti, kasımdan itibaren eşcinsel birliktelikleri tanıyacağını duyurdu. Ancak bu tanıma, eşcinsel partnerlere medeni nikahla aynı hakları getirmeye yetmeyecek.
Kasımda eşcinsel birliktelik onay belgeleri dağıtılacak
Son 2 aydır halkın görüşlerini aldıklarını ve partner olarak tanınmak isteyen eşcinsel çiftlerin görüşlerini dinlediklerini belirten Tokyo Büyükşehir Hükümeti, bunun sonucunda Tokyo Büyükşehir Meclisi üyelerinden gelecek ay konuyla ilgili yerel yönetmeliği değiştirmelerini talep edeceğini açıkladı. Değişikliğin gerçekleşmesinin ardından ekimde eşcinsel birliktelik ehliyet belgesi başvuruları alınmaya ve kasımda eşcinsel birliktelik onay belgeleri verilmeye başlanacak.
NEW: Tokyo will start recognizing same-sex partnerships in November, joining a handful of local governments in Japan that do so https://t.co/REHgSzoPH3— Bloomberg (@business) May 11, 2022
Bu kapsamda başkent yönetimi, halihazırda evli çiftlere verdiği hizmetleri eşcinsel birliktelik onay belgesi alan çiftlere sunacak. Buna Tokyo Büyükşehir Hükümeti'nin idaresindeki konutlarda oturmak için başvurmak da dahil.
200'den fazla belediye eşcinsel birliktelikleri tanıyor
2015'te Tokyo'nun Şibuya ilçesi, Japonya'da eşcinsel çiftlere sembolik ortaklık belgesi vermeye başlayan ilk yer olmuştu. Arkası çorap söküğü gibi gelirken, LGBT aktivistlerine göre artık 200'den fazla belediye eşcinsel birliktelikleri tanıyor. Bu da eşcinsel çiftlere partneri hastanede ziyaret etme ve birlikte mülk kiralama gibi haklar tanıyor.
Tokyo will begin recognising same-sex partnerships from November, officials say, becoming the largest city in Japan to do so.— AFP News Agency (@AFP) May 11, 2022
Japan is the only nation of the Group of Seven countries that does not recognise same-sex unionshttps://t.co/kEDCJQezIk pic.twitter.com/rsz1SykhyL
Bir mahkemeye göre eşcinsel evliliğin tanınmaması anayasaya aykırı
Geçen yıl Sapporo'daki bir mahkeme Japonya'nın eşcinsel evliliği tanımamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Dönüm noktası niteliğindeki bu karar LGBT hakları savunucuları tarafından büyük bir zafer olarak selamlandı.
Başbakanlar muhafazakarlıkta ısrarcı
Ancak Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eşcinsel birliktelikleri tanımak için ulusal düzeyde yasal değişiklik olasılığı konusunda temkinli davranmakta ısrarlı.
Asya'da sadece Tayvan yasallaştırdı
2019'da eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran Tayvan, halihazırda Asya'da evlilik eşitliğinin bulunduğu tek yer.