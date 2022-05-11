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https://tr.sputniknews.com/20220511/kaliforniyada-kuraklik-nedeniyle-dus-suresine-4-dakika-sinirlamasi--1056288170.html
Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle duş süresinin 4 dakika ile sınırlanması istendi
Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle duş süresinin 4 dakika ile sınırlanması istendi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan kuraklık nedeniyle yeni su kısıtlamalarına gidildi, banyo yapacakların duş süresini 4 dakika ile sınırlandırması... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T19:00+0300
2022-05-11T19:14+0300
kaliforniya
dünya
su
duş
kuraklık
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Kaliforniya'nın en yoğun yerleşim alanı olan Los Angeles'ta Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin (LADWP) acil su koruma planının 3. aşamaya taşınacağını, dış mekan sulama günlerinin sayısını üçten ikiye düşürülmesi gerektiğini açıkladı.Garcetti, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın musluğu güvenle kullanabilmelerini istiyorsak şimdiye kadar yapılmış olan çözümleri ikiye katlamalıyız" ifadesini kullandı.Los Angeles Belediyesi, sakinlerinden, günlük su kullanımlarını en az 26 litre azaltmasını isterken bunun duş süresini 4 dakikayla sınırlamak, diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmakla mümkün olabileceğini belirtti.LADWP, değişikliklerle ilgili farkındalığın yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için bir sosyal yardım ve eğitim kampanyası başlatacağını, denetimleri artıracağını duyurdu.Los Angeles'ta 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zorunlu uygulamaya göre, sakinler çim ve bahçe gibi dış mekan sulamalarını haftanın sadece iki günü, saat 09.00 ile 16.00 arası yapabilecek.Daha önceden alınan kurallara göre, şehirde dış mekan sulama süresi normal başlıklarda 8, tasarruflu başlıklarda 15 dakika ile sınırlı.
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kaliforniya, su, duş, kuraklık

Kaliforniya'da kuraklık nedeniyle duş süresinin 4 dakika ile sınırlanması istendi

19:00 11.05.2022 (güncellendi: 19:14 11.05.2022)
© AAbanyo yapmak - duş almak
banyo yapmak - duş almak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan kuraklık nedeniyle yeni su kısıtlamalarına gidildi, banyo yapacakların duş süresini 4 dakika ile sınırlandırması istendi.
Kaliforniya'nın en yoğun yerleşim alanı olan Los Angeles'ta Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin (LADWP) acil su koruma planının 3. aşamaya taşınacağını, dış mekan sulama günlerinin sayısını üçten ikiye düşürülmesi gerektiğini açıkladı.
Garcetti, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın musluğu güvenle kullanabilmelerini istiyorsak şimdiye kadar yapılmış olan çözümleri ikiye katlamalıyız" ifadesini kullandı.
Los Angeles Belediyesi, sakinlerinden, günlük su kullanımlarını en az 26 litre azaltmasını isterken bunun duş süresini 4 dakikayla sınırlamak, diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmakla mümkün olabileceğini belirtti.
LADWP, değişikliklerle ilgili farkındalığın yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için bir sosyal yardım ve eğitim kampanyası başlatacağını, denetimleri artıracağını duyurdu.
Los Angeles'ta 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zorunlu uygulamaya göre, sakinler çim ve bahçe gibi dış mekan sulamalarını haftanın sadece iki günü, saat 09.00 ile 16.00 arası yapabilecek.
Daha önceden alınan kurallara göre, şehirde dış mekan sulama süresi normal başlıklarda 8, tasarruflu başlıklarda 15 dakika ile sınırlı.
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