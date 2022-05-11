https://tr.sputniknews.com/20220511/kanadali-milletvekili-meclis-oturumuna-tuvaletten-katildigi-icin-ozur-diledi-1056282956.html
Kanadalı milletvekili, meclis oturumuna tuvaletten bağlandı
Kanadalı milletvekili, meclis oturumuna tuvaletten bağlandı
Kanadalı bir milletvekili, kapalı bir meclis oturumuna tuvaletten girdiğinin anlaşılması üzerine özür diledi. Liberal Partili vekil, "Bu konuyu son derece... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:27+0300
2022-05-11T16:27+0300
2022-05-11T16:39+0300
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Kanada'da Liberal Parti milletvekili Şefkat Ali, geçen geçen cuma günü Zoom üzerinden organize edilen toplantıya katılım gösterdi. Ancak Muhafazakar Partili üyeler, Kanadalı vekilin bulunduğu ortamdan şüphelenmeye başladı. Kısa bir süre sonra Ali'nin oturuma tuvaletten katıldığı anlaşıldı. Muhafazakar Meclis lideri John Brassard, parlamentoda yaptığı konuşmada, taş işçiliği, kapı ve kapı menteşelerini inceledikten sonra Ali'nin kamerasının tuvaletten görüntü aldığı sonucuna vardıklarını söyledi. Brassard, "Parlamentomuzun üyesi, Kanada demokrasisinin katedrali olan Avam Kamarası'nın bir oturumuna katılırken gerçek anlamda tuvaleti kullanıyordu" dedi. Olayı 'talihsiz' olarak nitelendiren Şefkat Ali, parlamentodaki diğer tüm vekillerden özür diledi.Kanadalı vekil, "Bu konuyu son derece ciddiye alıyorum ve bu hatayı bir daha asla tekrarlamayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Ali'nin özrünün konuyu kapatmak için yeterli olduğunu söyleyen Meclis Başkan Yardımcısı Chris D'Entremont, milletvekillerini oturumlara uzaktan katılırken 'her zaman dikkatli olmaları' konusunda uyardı. D'Entremont, "Görüntülü bağlanmanız veya oylamada olmanız gerekmiyorsa kamerayı kapatın" diye ekledi.2021'de de Liberal Partili Will Amos, bir oturum sırasında üstünü değiştirirken kamerada çıplak görüntülenmişti. Daha sonra özür dileyen Amos, bir komite toplantısına katılırken bardağa idrarını yaptığını itiraf etmişti. Bu konuda uzmanlardan yardım talep edeceğini söyleyen vekil, geçen yılki federal seçimlerde aday olmadı.
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kanada, vekil, tuvalet, meclis, oturum, parlamento, milletvekili
Kanadalı milletvekili, meclis oturumuna tuvaletten bağlandı
16:27 11.05.2022 (güncellendi: 16:39 11.05.2022) Abone ol
Kanadalı bir milletvekili, kapalı bir meclis oturumuna tuvaletten girdiğinin anlaşılması üzerine özür diledi. Liberal Partili vekil, "Bu konuyu son derece ciddiye alıyorum ve bu hatayı bir daha asla tekrarlamayacağıma söz veriyorum" açıklamasında bulundu.
Kanada'da Liberal Parti milletvekili Şefkat Ali, geçen geçen cuma günü Zoom üzerinden organize edilen toplantıya katılım gösterdi.
Ancak Muhafazakar Partili üyeler, Kanadalı vekilin bulunduğu ortamdan şüphelenmeye başladı.
Kısa bir süre sonra Ali'nin oturuma tuvaletten katıldığı anlaşıldı.
Muhafazakar Meclis lideri John Brassard, parlamentoda yaptığı konuşmada, taş işçiliği, kapı ve kapı menteşelerini inceledikten sonra Ali'nin kamerasının tuvaletten görüntü aldığı sonucuna vardıklarını söyledi.
Brassard, "Parlamentomuzun üyesi, Kanada demokrasisinin katedrali olan Avam Kamarası'nın bir oturumuna katılırken gerçek anlamda tuvaleti kullanıyordu" dedi.
Olayı 'talihsiz' olarak nitelendiren Şefkat Ali, parlamentodaki diğer tüm vekillerden özür diledi.
Kanadalı vekil, "Bu konuyu son derece ciddiye alıyorum ve bu hatayı bir daha asla tekrarlamayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Ali'nin özrünün konuyu kapatmak için yeterli olduğunu söyleyen Meclis Başkan Yardımcısı Chris D'Entremont, milletvekillerini oturumlara uzaktan katılırken 'her zaman dikkatli olmaları' konusunda uyardı.
D'Entremont, "Görüntülü bağlanmanız veya oylamada olmanız gerekmiyorsa kamerayı kapatın" diye ekledi.
2021'de de Liberal Partili Will Amos, bir oturum sırasında üstünü değiştirirken kamerada çıplak görüntülenmişti. Daha sonra özür dileyen Amos, bir komite toplantısına katılırken bardağa idrarını yaptığını itiraf etmişti. Bu konuda uzmanlardan yardım talep edeceğini söyleyen vekil, geçen yılki federal seçimlerde aday olmadı.