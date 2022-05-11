https://tr.sputniknews.com/20220511/kartalda-viraja-hizli-giren-otomobil-kaldirimdaki-iscilere-carpti-1i-agir-4-yarali-1056273335.html

Kartal'da viraja hızlı giren otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kartal'da viraja hızlı giren otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada biri ağır 4 işçi... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:14+0300

2022-05-11T12:14+0300

2022-05-11T12:14+0300

türkiye

hız

istanbul

trafik kazası

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İstanbul Kartal’da çay molası için tekstil atölyesi önüne çıkan 3 kadın çalışan ile başka bir kadın, kontrolden çıkıp üzerlerine gelen otomobilin altında kaldı. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı. Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı. Yolda ilerlemekte olan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil çay içen kadınlara çarparak altına aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220424/kartalda-asiri-hiz-yapan-surucu-4-araci-hurdaya-cevirdi-2-yarali-1055802756.html

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hız, istanbul, trafik kazası