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https://tr.sputniknews.com/20220511/kayseride-uyusturucu-tasidiklari-otomobili-yakmaya-calisan-3-kisi-gozaltina-alindi-1056264820.html
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T04:21+0300
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kayseri
türkiye
narkotik
yakma
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Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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kayseri, narkotik, yakma

Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

04:21 11.05.2022 (güncellendi: 04:23 11.05.2022)
© AAKayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.
Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.
Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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