https://tr.sputniknews.com/20220511/kayseride-uyusturucu-tasidiklari-otomobili-yakmaya-calisan-3-kisi-gozaltina-alindi-1056264820.html

Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T04:21+0300

2022-05-11T04:21+0300

2022-05-11T04:23+0300

kayseri

türkiye

narkotik

yakma

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Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

kayseri

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayseri, narkotik, yakma