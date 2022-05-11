https://tr.sputniknews.com/20220511/kayseride-uyusturucu-tasidiklari-otomobili-yakmaya-calisan-3-kisi-gozaltina-alindi-1056264820.html
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T04:21+0300
2022-05-11T04:21+0300
2022-05-11T04:23+0300
kayseri
türkiye
narkotik
yakma
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Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
kayseri
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kayseri, narkotik, yakma
Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
04:21 11.05.2022 (güncellendi: 04:23 11.05.2022) Abone ol
Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.
Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.
Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.