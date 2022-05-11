Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220511/konutta-oltalama-dolandiriciligi-1056275057.html
Konutta 'oltalama' dolandırıcılığı
Konutta 'oltalama' dolandırıcılığı
Konut fiyatlarındaki aşırı yükseliş, dolandırıcılık olaylarının da artmasına neden oldu. Piyasa fiyatının altındaki sahte konut ilanlarıyla çok sayıda kişinin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:47+0300
2022-05-11T12:47+0300
türkiye
türkiye
konut
dolandırmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, emlakçı Semra Yıldız, ev almak isteyenleri kapora dolandırıcılıkları konusunda uyardı. İlan sitelerinden ev fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcıların normal fiyatın altına ilana çıktıklarını belirten Yıldız “Buna oltalama yöntemi deniliyor. Mesela Beylikdüzü’nde 1+1 daire fiyatları ortalama 1 milyon TL. Ancak bu düzenbazlar aynı evi 600-700 bin liradan ilana çıkıyor. Bunu görenler fiyata kanıp bunların eline düşüyor” dedi.Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre sahte ilan çıkan dolandırıcının ev alacak kişiden kapora talep ettiğini ve ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yıldız “Uygun fiyatlı evi görüp bu kişileri aradığınızda size ‘Çok yoğunluk var, daha sonra döneyim’ diyerek güven kazanılıyor. Bir süre sonra sizi arıyor ve eve talebin çok olduğunu söylüyor. Evi istediğiniz zaman görebileceğinizi söylüyor ancak öncesinde satılmaması için bir kapora göndermenizi istiyor. Evin fiyatlarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında talep ediliyor. Ev almadan önce mutlaka gidip yerinde görün” tavsiyesinde bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_88:0:677:442_1920x0_80_0_0_c937e2ed2b9fd0c3e4008266724f6097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, konut, dolandırmak

Konutta 'oltalama' dolandırıcılığı

12:47 11.05.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Konut fiyatlarındaki aşırı yükseliş, dolandırıcılık olaylarının da artmasına neden oldu. Piyasa fiyatının altındaki sahte konut ilanlarıyla çok sayıda kişinin mağdur edildiği belirtiliyor.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, emlakçı Semra Yıldız, ev almak isteyenleri kapora dolandırıcılıkları konusunda uyardı.
İlan sitelerinden ev fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcıların normal fiyatın altına ilana çıktıklarını belirten Yıldız “Buna oltalama yöntemi deniliyor. Mesela Beylikdüzü’nde 1+1 daire fiyatları ortalama 1 milyon TL. Ancak bu düzenbazlar aynı evi 600-700 bin liradan ilana çıkıyor. Bunu görenler fiyata kanıp bunların eline düşüyor” dedi.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre sahte ilan çıkan dolandırıcının ev alacak kişiden kapora talep ettiğini ve ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yıldız “Uygun fiyatlı evi görüp bu kişileri aradığınızda size ‘Çok yoğunluk var, daha sonra döneyim’ diyerek güven kazanılıyor. Bir süre sonra sizi arıyor ve eve talebin çok olduğunu söylüyor. Evi istediğiniz zaman görebileceğinizi söylüyor ancak öncesinde satılmaması için bir kapora göndermenizi istiyor. Evin fiyatlarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında talep ediliyor. Ev almadan önce mutlaka gidip yerinde görün” tavsiyesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала