https://tr.sputniknews.com/20220511/konutta-oltalama-dolandiriciligi-1056275057.html

Konutta 'oltalama' dolandırıcılığı

Konutta 'oltalama' dolandırıcılığı

Konut fiyatlarındaki aşırı yükseliş, dolandırıcılık olaylarının da artmasına neden oldu. Piyasa fiyatının altındaki sahte konut ilanlarıyla çok sayıda kişinin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:47+0300

2022-05-11T12:47+0300

2022-05-11T12:47+0300

türkiye

türkiye

konut

dolandırmak

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Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, emlakçı Semra Yıldız, ev almak isteyenleri kapora dolandırıcılıkları konusunda uyardı. İlan sitelerinden ev fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcıların normal fiyatın altına ilana çıktıklarını belirten Yıldız “Buna oltalama yöntemi deniliyor. Mesela Beylikdüzü’nde 1+1 daire fiyatları ortalama 1 milyon TL. Ancak bu düzenbazlar aynı evi 600-700 bin liradan ilana çıkıyor. Bunu görenler fiyata kanıp bunların eline düşüyor” dedi.Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre sahte ilan çıkan dolandırıcının ev alacak kişiden kapora talep ettiğini ve ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yıldız “Uygun fiyatlı evi görüp bu kişileri aradığınızda size ‘Çok yoğunluk var, daha sonra döneyim’ diyerek güven kazanılıyor. Bir süre sonra sizi arıyor ve eve talebin çok olduğunu söylüyor. Evi istediğiniz zaman görebileceğinizi söylüyor ancak öncesinde satılmaması için bir kapora göndermenizi istiyor. Evin fiyatlarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında talep ediliyor. Ev almadan önce mutlaka gidip yerinde görün” tavsiyesinde bulundu.

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türkiye, konut, dolandırmak