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Kültür ve Turizm Bakanı'ndan müzik yasağı açıklaması: Müzik yasağı yaşam tarzına müdahale değildi
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan müzik yasağı açıklaması: Müzik yasağı yaşam tarzına müdahale değildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk ekranlarında Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Ersoy, müzik yasağına ilişkin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:32+0300
2022-05-11T22:38+0300
politika
türkiye
müzik
kültür ve turizm bakanlığı
müzik kısıtlaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında getirilen ve kaldırılması yerine 01.00'e çekilen müzik yasağına ilişkin açıklamasında, "Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve bir o kadar sinsice" ifadesini kullandı.Bakan Ersoy, yasağın kaldırılması taraftarı olduğunu ancak bunun ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Devlet tarafından bakınca sadece bir kesimin değil tüm kesimlerin haklarını gözetmemiz lazım" dedi.Bakan Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Kültür ve Turizm Bakanı olması vasfıyla tabii ki normalleşme taraftarıyım. Bu hükümetin de görüşü. Ancak ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığınızda sadece bir kesimin değil bütün kesimlerin haklarını gözetmeniz lazım."
https://tr.sputniknews.com/20220510/muzik-yayin-saatleri-yeniden-belirlendi-1056255675.html
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türkiye, müzik, kültür ve turizm bakanlığı, müzik kısıtlaması

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan müzik yasağı açıklaması: Müzik yasağı yaşam tarzına müdahale değildi

22:32 11.05.2022 (güncellendi: 22:38 11.05.2022)
© AAKültür ve Turizm Bakanı Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk ekranlarında Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Ersoy, müzik yasağına ilişkin gelen eleştiriler hakkında konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında getirilen ve kaldırılması yerine 01.00'e çekilen müzik yasağına ilişkin açıklamasında, "Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve bir o kadar sinsice" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, yasağın kaldırılması taraftarı olduğunu ancak bunun ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Devlet tarafından bakınca sadece bir kesimin değil tüm kesimlerin haklarını gözetmemiz lazım" dedi.
Bakan Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Kültür ve Turizm Bakanı olması vasfıyla tabii ki normalleşme taraftarıyım. Bu hükümetin de görüşü. Ancak ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığınızda sadece bir kesimin değil bütün kesimlerin haklarını gözetmeniz lazım."
Ankara - müzik yasağı - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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Pandemi sürecinde 00.00'da sona eren müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı
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