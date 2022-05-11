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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/litvanya-cumhurbaskani-nauseda-macronun-avrupa-siyasi-toplulugu-onerisini-elestirdi-1056262551.html
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin yaptığı 'Avrupa siyasi... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:39+0300
2022-05-11T00:40+0300
ukrayna krizi
avrupa
emmanuel macron
litvanya
ukrayna
ab
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Nauseda, fikir alışverişi için 'birliğe paralel siyasi toplulukların kurulmasına' sıcak baktığını ancak "Avrupa siyasi topluluğu" fikrini, Ukrayna’ya adaylık statüsü verilmesi yönünde siyasi iradenin bariz eksikliğini örtbas etme girişimi olarak gördüğünü belirtti.Nauseda, Fransa’nın söz konusu önerisinin Ukrayna saflarında hayal kırıklıklarına yol açabileceğine işaret ederek 'Bu kesinlikle iyi değil ve bence böyle öneriler yapmadan önce biri Ukrayna’ya böyle öneriler hakkındaki fikrini ve bunların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sormalı.' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un Ukrayna’nın adaylık sürecinin tamamlanmasının yıllar alabileceğine ilişkin açıklamaları karşısında "hayal kırıklığına uğramadığını" aksine bu durumun farkında olduğunu vurguladı.Macron'un önerisiMacron, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın dünkü kapanış konuşmasında, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek 'Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin' üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği yönünde bir öneri yapmıştı.Ukrayna, 28 Şubat'ta AB’ye üyelik başvurusu yapmıştı. Ukrayna’nın adaylık başvurusunu inceleyen AB Komisyonu’nun haziranda görüş bildirmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220509/macrondan-ab-uyesi-olmak-isteyen-ulkeler-icin-avrupa-siyasi-toplulugu-onerisi-1056221942.html
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avrupa, emmanuel macron, litvanya, ukrayna, ab

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi

00:39 11.05.2022 (güncellendi: 00:40 11.05.2022)
© REUTERS / Ints KalninsMacron, Nauseda
Macron, Nauseda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin yaptığı 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi.
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Nauseda, fikir alışverişi için 'birliğe paralel siyasi toplulukların kurulmasına' sıcak baktığını ancak "Avrupa siyasi topluluğu" fikrini, Ukrayna’ya adaylık statüsü verilmesi yönünde siyasi iradenin bariz eksikliğini örtbas etme girişimi olarak gördüğünü belirtti.
Nauseda, Fransa’nın söz konusu önerisinin Ukrayna saflarında hayal kırıklıklarına yol açabileceğine işaret ederek 'Bu kesinlikle iyi değil ve bence böyle öneriler yapmadan önce biri Ukrayna’ya böyle öneriler hakkındaki fikrini ve bunların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sormalı.' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un Ukrayna’nın adaylık sürecinin tamamlanmasının yıllar alabileceğine ilişkin açıklamaları karşısında "hayal kırıklığına uğramadığını" aksine bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

Macron'un önerisi

Macron, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın dünkü kapanış konuşmasında, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek 'Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin' üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği yönünde bir öneri yapmıştı.
Ukrayna, 28 Şubat'ta AB’ye üyelik başvurusu yapmıştı. Ukrayna’nın adaylık başvurusunu inceleyen AB Komisyonu’nun haziranda görüş bildirmesi bekleniyor.
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda yarışacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
DÜNYA
Macron'dan AB üyesi olmak isteyen ülkeler için 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisi
9 Mayıs, 19:28
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