Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220511/malide-fransa-disisleri-bakani-le-drian-ve-oglu-ifadeye-cagrildi-1056290866.html
Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve oğlu ifadeye çağrıldı
Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve oğlu ifadeye çağrıldı
Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve oğlu, hakkında yapılan kamu malına zarar vermek suçlaması nedeniyle ifadeye çağrıldı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T21:50+0300
2022-05-11T21:55+0300
dünya
fransa
mali
ifade
mahkeme
mahamadou bello dicko
jean-yves le drian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951769_0:95:1801:1108_1920x0_80_0_0_82ecd76224b2c01ac576c741bf675ddd.jpg
Bamako Yüksek Mahkemesi Sorgu Hakimi Mahamadou Bello Dicko imzalı resmi yazıya göre, Le Drian ve oğlu Thomas Le Drian, "kamu malına zarar verme ve diğer suçlamalar" nedeniyle 20 Haziran'da ifadeye çağrıldı.Celbin 20 Nisan'da çıkarıldığı ancak basınla bugün paylaşıldığı öğrenildi.Malili sivil toplum örgütü Maliko, Mali devletine ait biyometrik pasaport üretimi için Fransız bir şirketle varılan anlaşmanın ihaleye çıkmadan yapıldığını tespit etmişti.Maliko, Le Drian ve oğlu hakkında, Le Drian'ın Savunma Bakanı olduğu dönemde, biyometrik pasaport anlaşmasında "adam kayırma ve usulsüzlük" suçlarında işbirliği yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.Le Drian'ın, François Hollande hükümetinde Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde (2012-2017) Afrikalı liderlerle çok yakın ilişkiler kurduğu hatta "Afrika Bakanı" olarak anıldığı biliniyor.Biyometrik pasaport üretimini 2001'den bu yana Kanadalı şirket CBN'ye yaptıran Mali devleti, 2015'te Fransız "Oberthur Technologie" isimli şirketle anlaşma imzalamıştı.Le Drian'ın, memleketi Bretagne bölgesindeki bu Fransız şirket adına Mali'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu ve Malili yetkililere bu şirketle çalışması konusunda baskı yaptığı iddia ediliyor.Le Drian ve oğlunun, sadece Mali'de değil Frankafon Afrika ve Ortadoğu'da da benzer yöntemlerle Fransız şirketler üzerinden kar elde ettiği öne sürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/mali-fransiz-ordusu-toplu-mezarlari-gizlemeye-calisiyor-1056126006.html
fransa
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951769_98:0:1701:1202_1920x0_80_0_0_a901db1248971e362b54eb28f2549515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, mali, ifade, mahkeme, mahamadou bello dicko, jean-yves le drian

Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve oğlu ifadeye çağrıldı

21:50 11.05.2022 (güncellendi: 21:55 11.05.2022)
© REUTERS / Susana VeraJean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / Susana Vera
Abone olTelegram
Mali'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve oğlu, hakkında yapılan kamu malına zarar vermek suçlaması nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Bamako Yüksek Mahkemesi Sorgu Hakimi Mahamadou Bello Dicko imzalı resmi yazıya göre, Le Drian ve oğlu Thomas Le Drian, "kamu malına zarar verme ve diğer suçlamalar" nedeniyle 20 Haziran'da ifadeye çağrıldı.
Celbin 20 Nisan'da çıkarıldığı ancak basınla bugün paylaşıldığı öğrenildi.
Malili sivil toplum örgütü Maliko, Mali devletine ait biyometrik pasaport üretimi için Fransız bir şirketle varılan anlaşmanın ihaleye çıkmadan yapıldığını tespit etmişti.
Maliko, Le Drian ve oğlu hakkında, Le Drian'ın Savunma Bakanı olduğu dönemde, biyometrik pasaport anlaşmasında "adam kayırma ve usulsüzlük" suçlarında işbirliği yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Le Drian'ın, François Hollande hükümetinde Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde (2012-2017) Afrikalı liderlerle çok yakın ilişkiler kurduğu hatta "Afrika Bakanı" olarak anıldığı biliniyor.
Biyometrik pasaport üretimini 2001'den bu yana Kanadalı şirket CBN'ye yaptıran Mali devleti, 2015'te Fransız "Oberthur Technologie" isimli şirketle anlaşma imzalamıştı.
Le Drian'ın, memleketi Bretagne bölgesindeki bu Fransız şirket adına Mali'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu ve Malili yetkililere bu şirketle çalışması konusunda baskı yaptığı iddia ediliyor.
Le Drian ve oğlunun, sadece Mali'de değil Frankafon Afrika ve Ortadoğu'da da benzer yöntemlerle Fransız şirketler üzerinden kar elde ettiği öne sürülüyor.
Mali Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
DÜNYA
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
5 Mayıs, 22:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала