https://tr.sputniknews.com/20220511/mcdonalds-turkiye-katarli-boheme-investment-sirketine-satildi-1056289437.html
McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı
McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı
Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da kurulu... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T20:20+0300
2022-05-11T20:20+0300
2022-05-11T20:30+0300
türkiye
anadolu grubu holding
katar
boheme investment
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McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara satıldı.Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Özilhan’ın yaptığı Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı.HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Anadolu Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır" denildi. Yapılan açıklamada pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu ve devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğün belirtilerek fiyata ilişkin şu bilgi verildi:Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki durumunda. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunuyor.
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anadolu grubu holding, katar, boheme investment
McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı
20:20 11.05.2022 (güncellendi: 20:30 11.05.2022) Abone ol
Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da kurulu bir şirket olan Boheme Investment Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki durumunda.
McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara satıldı.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Özilhan’ın yaptığı Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı.
HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine
göre Anadolu Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır
" denildi.
Yapılan açıklamada pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu ve devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğün belirtilerek fiyata ilişkin şu bilgi verildi:
" Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin yüzde100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir."
Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki durumunda. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunuyor.