https://tr.sputniknews.com/20220511/mcdonalds-turkiye-katarli-boheme-investment-sirketine-satildi-1056289437.html

McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı

McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı

Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da kurulu... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T20:20+0300

2022-05-11T20:20+0300

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türkiye

anadolu grubu holding

katar

boheme investment

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McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara satıldı.Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Özilhan’ın yaptığı Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı.HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Anadolu Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır" denildi. Yapılan açıklamada pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu ve devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğün belirtilerek fiyata ilişkin şu bilgi verildi:Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki durumunda. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunuyor.

türkiye

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anadolu grubu holding, katar, boheme investment