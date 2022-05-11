https://tr.sputniknews.com/20220511/merkez-bankasi-rezervlerinde-iki-haftada-54-milyar-dolarlik-dusus-1056283011.html

Merkez Bankası rezervlerinde iki haftada 5.4 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde iki haftada 5.4 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında 106.87 milyar dolar seviyesine geriledi. 15 Nisan haftasında rezervler 112.3 milyar... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:52+0300

2022-05-11T15:52+0300

2022-05-11T15:53+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

rezerv

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 29 Nisan haftasında gerileme kaydetti. TCMB verilerine göre toplam rezervler 106.87 milyar dolar oldu. 22 Nisan haftasında toplam rezervler 108.92 milyar dolar olarak kaydedilmişti. TCMB'nin swap hariç net rezervlerdeki görünüm de bozulmaya devam etti. Buna göre 29 Nisan haftasında swap hariç net rezervler eksi 47.6 milyar dolar oldu.Reeskont kredilerinde yapılan son dönemdeki düzenlemelerin ardından, söz konusu kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine katkısı Nisan ayında rekor düzeye yükseldi.TCMB verilerine göre reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 3,16 milyar dolar oldu. Böylelikle aylık bazda rekor katkı gerçekleşti. Bu kanaldan rezervlere gelen katkı yılın ilk 4 ayında 8 milyar doların üzerine çıktı.

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merkez bankası, dolar, rezerv