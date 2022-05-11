https://tr.sputniknews.com/20220511/merkez-bankasi-rezervlerinde-iki-haftada-54-milyar-dolarlik-dusus-1056283011.html
Merkez Bankası rezervlerinde iki haftada 5.4 milyar dolarlık düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde iki haftada 5.4 milyar dolarlık düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında 106.87 milyar dolar seviyesine geriledi. 15 Nisan haftasında rezervler 112.3 milyar... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T15:52+0300
2022-05-11T15:52+0300
2022-05-11T15:53+0300
ekonomi
merkez bankası
dolar
rezerv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_183e237b319b63ea303c7271d345ec16.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 29 Nisan haftasında gerileme kaydetti. TCMB verilerine göre toplam rezervler 106.87 milyar dolar oldu. 22 Nisan haftasında toplam rezervler 108.92 milyar dolar olarak kaydedilmişti. TCMB'nin swap hariç net rezervlerdeki görünüm de bozulmaya devam etti. Buna göre 29 Nisan haftasında swap hariç net rezervler eksi 47.6 milyar dolar oldu.Reeskont kredilerinde yapılan son dönemdeki düzenlemelerin ardından, söz konusu kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine katkısı Nisan ayında rekor düzeye yükseldi.TCMB verilerine göre reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 3,16 milyar dolar oldu. Böylelikle aylık bazda rekor katkı gerçekleşti. Bu kanaldan rezervlere gelen katkı yılın ilk 4 ayında 8 milyar doların üzerine çıktı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_116:0:836:540_1920x0_80_0_0_f50014877c6aaf80402e6fdefa802d08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, dolar, rezerv
Merkez Bankası rezervlerinde iki haftada 5.4 milyar dolarlık düşüş
15:52 11.05.2022 (güncellendi: 15:53 11.05.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında 106.87 milyar dolar seviyesine geriledi. 15 Nisan haftasında rezervler 112.3 milyar dolar seviyesindeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 29 Nisan haftasında gerileme kaydetti.
TCMB verilerine göre toplam rezervler 106.87 milyar dolar oldu. 22 Nisan haftasında toplam rezervler 108.92 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
TCMB'nin swap hariç net rezervlerdeki görünüm de bozulmaya devam etti. Buna göre 29 Nisan haftasında swap hariç net rezervler eksi 47.6 milyar dolar oldu.
Reeskont kredilerinde yapılan son dönemdeki düzenlemelerin ardından, söz konusu kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine katkısı Nisan ayında rekor düzeye yükseldi.
TCMB verilerine göre reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 3,16 milyar dolar oldu. Böylelikle aylık bazda rekor katkı gerçekleşti. Bu kanaldan rezervlere gelen katkı yılın ilk 4 ayında 8 milyar doların üzerine çıktı.