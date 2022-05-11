Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var

"Gözetim gerçekleştiriyoruz ve bunu nasıl yaptığımıza veya hangi şekilde ya da mekanizmayla yaptığımızın ayrıntılarına girmeyeceğim. Afganistan topraklarından kaynaklanan bir tehdit görürsek, saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var."