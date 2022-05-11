https://tr.sputniknews.com/20220511/milleyden-afganistana-tehdit-saldiri-operasyonlarini-gerceklestirme-kabiliyetimiz-var-1056292866.html
Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var
Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ulusal güvenliklerine tehdit oluşması durumunda Afganistan’a saldırı düzenleyebileceklerini belirtti. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:31+0300
2022-05-11T22:31+0300
2022-05-11T22:31+0300
dünya
abd
mark milley
afganistan
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ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Milley, Afganistan'da gözetim faaliyetlerini geçekleştirdiklerini, ancak bu konuda detay vermeyeceğini söyledi.Milley, konuşmasında şunları söyledi:
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abd, mark milley, afganistan
Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ulusal güvenliklerine tehdit oluşması durumunda Afganistan’a saldırı düzenleyebileceklerini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Milley, Afganistan'da gözetim faaliyetlerini geçekleştirdiklerini, ancak bu konuda detay vermeyeceğini söyledi.
Milley, konuşmasında şunları söyledi:
"Gözetim gerçekleştiriyoruz ve bunu nasıl yaptığımıza veya hangi şekilde ya da mekanizmayla yaptığımızın ayrıntılarına girmeyeceğim. Afganistan topraklarından kaynaklanan bir tehdit görürsek, saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var."