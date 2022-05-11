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https://tr.sputniknews.com/20220511/milleyden-afganistana-tehdit-saldiri-operasyonlarini-gerceklestirme-kabiliyetimiz-var-1056292866.html
Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var
Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ulusal güvenliklerine tehdit oluşması durumunda Afganistan’a saldırı düzenleyebileceklerini belirtti. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:31+0300
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ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Milley, Afganistan'da gözetim faaliyetlerini geçekleştirdiklerini, ancak bu konuda detay vermeyeceğini söyledi.Milley, konuşmasında şunları söyledi:
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abd, mark milley, afganistan

Milley’den Afganistan’a tehdit: Saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var

22:31 11.05.2022
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley
ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ulusal güvenliklerine tehdit oluşması durumunda Afganistan’a saldırı düzenleyebileceklerini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Milley, Afganistan'da gözetim faaliyetlerini geçekleştirdiklerini, ancak bu konuda detay vermeyeceğini söyledi.
Milley, konuşmasında şunları söyledi:
"Gözetim gerçekleştiriyoruz ve bunu nasıl yaptığımıza veya hangi şekilde ya da mekanizmayla yaptığımızın ayrıntılarına girmeyeceğim. Afganistan topraklarından kaynaklanan bir tehdit görürsek, saldırı operasyonlarını gerçekleştirme kabiliyetimiz var."
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