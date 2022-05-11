https://tr.sputniknews.com/20220511/muharrem-ince-bu-ulkede-en-buyuk-faizci-erdogandir-nassa-en-fazla-karsi-gelen-kisidir-1056284969.html

Muharrem İnce: Bu ülkede en büyük faizci Erdoğan'dır, Nass'a en fazla karşı gelen kişidir

Muharrem İnce: Bu ülkede en büyük faizci Erdoğan'dır, Nass'a en fazla karşı gelen kişidir

Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:47+0300

2022-05-11T16:47+0300

2022-05-11T17:04+0300

politika

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

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Sözcü'den Can Çapar'ın aktardığına göre, İnce'nin açıklamaları şöyle:'Afrika’dan toprak kiralıyoruz'"Erdoğan iki şeye düşman; bir orta sınıfa düşmandır, bir de zeytin ağaçlarına. Cumhuriyet tarihinde ilk kez savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan gelecek ayçiçeği yağı, buğday gemilerini gözlüyorsunuz. Afrika'dan toprak kiralıyoruz. Sanki bizim ovalarımız, Hatay'ımız, Çukurova'mız yok."'Masal anlatıyor bu ülkeye'"20 yılın sonunda aklına Nas geldi. Öğrencinin kredi borcunda faiz var, çiftçinin kredi borcunda faiz var, esnaf kredi çektiğinde faiz var, Nas yok, ama ne hikmetse 20 yılın sonunda Nas'ı hatırladı. Masal anlatıyor bu millete. Kolpa yapıyorlar. Ey aziz milletim, işletiyorlar seni. Yalan söylüyorlar.""Bankalara 14'le para verdiler, bankalar bunu 24'le Hazine’ye verdi. Yoksulun, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin parasını bankalara transfer ettiler. Nas dedikten sonra bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyreğindeki kârı yüzde 285 arttı. Kim zarar etti? Çiftçi, esnaf, öğrenci, işsiz zarar etti. Türkiye'de bankalar kadar kâr eden ikinci bir sektör yok. Yüzde bin kâr eden banka var."'85 milyonun parasını bankalara peşkeş çektiler'"Bugünden itibaren mayıs bitene kadar bankalardan başka bir şey konuşmayacağım. Her şeyimiz onlarda. 85 milyonun parasını bankalara peşkeş çektiler. Evet hedef gösteriyorum, meydan okuyorum. Bu yoksul milletin parasını bankalara peşkeş çektiler."'En büyük faizci Erdoğan’dır'"Milletimize sesleniyorum: Alamadığınız peynir bankalardadır. Ödeyemediğiniz doğalgaz faturası bankadadır. Deposunu dolduramadığını traktörün parası bankadadır. Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor. Sizin cebinizden aldığı bu parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu.

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muharrem ince, recep tayyip erdoğan