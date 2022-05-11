https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html

Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor

Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor

Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, çalışanlarına ilettiği bir notta, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcılara daha ucuz olan reklamlı bir abonelik... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T10:43+0300

2022-05-11T10:43+0300

2022-05-11T10:53+0300

yaşam

netflix

abonelik

ücret

reklam

şifre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103435/33/1034353349_0:170:1200:845_1920x0_80_0_0_dffa0e62f482ba88d0479f297ca7dfab.jpg

10 yıllık tarihinde müşteri sayısında ilk kez düşüş yaşayan Netflix, daha ucuz olan reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor. New York Times'ın aktardığına göre, çalışanlarına ilettiği bir notta firma, 2022 yılı sonuna kadar bu modeli hayata geçirmeyi hedefliyor. Firma ayrıca platformda şifre paylaşımını sınırlandırmaya yönelik adımlar da atacak. Notta bu çalışmaların devam ettiği bilgisine de yer verildi. Yıllarca platforma reklam koymama konusunda ısrar eden Netflix, geçtiğimiz ay reklamlı abonelik planı üzerinde çalışma yapıldığını ilk kez açıklamıştı. Netflix ayrıca geçen ay, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almayı planladığını da duyurmuştu.Yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklayan firma, önümüzdeki aylarda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini bildirdi.Abone kayıplarından sonra hisseleri de hızla çakılan Netflix, piyasa değerinde 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/netflixten-yeni-adim-daha-dusuk-fiyatlarla-reklamli-izleme-secenegi-geliyor-1055698285.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, abonelik, ücret, reklam, şifre