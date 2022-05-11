Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, çalışanlarına ilettiği bir notta, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcılara daha ucuz olan reklamlı bir abonelik... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:43+0300
2022-05-11T10:53+0300
yaşam
netflix
abonelik
ücret
reklam
şifre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103435/33/1034353349_0:170:1200:845_1920x0_80_0_0_dffa0e62f482ba88d0479f297ca7dfab.jpg
10 yıllık tarihinde müşteri sayısında ilk kez düşüş yaşayan Netflix, daha ucuz olan reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor. New York Times'ın aktardığına göre, çalışanlarına ilettiği bir notta firma, 2022 yılı sonuna kadar bu modeli hayata geçirmeyi hedefliyor. Firma ayrıca platformda şifre paylaşımını sınırlandırmaya yönelik adımlar da atacak. Notta bu çalışmaların devam ettiği bilgisine de yer verildi. Yıllarca platforma reklam koymama konusunda ısrar eden Netflix, geçtiğimiz ay reklamlı abonelik planı üzerinde çalışma yapıldığını ilk kez açıklamıştı. Netflix ayrıca geçen ay, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almayı planladığını da duyurmuştu.Yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklayan firma, önümüzdeki aylarda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini bildirdi.Abone kayıplarından sonra hisseleri de hızla çakılan Netflix, piyasa değerinde 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/netflixten-yeni-adim-daha-dusuk-fiyatlarla-reklamli-izleme-secenegi-geliyor-1055698285.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103435/33/1034353349_42:0:1169:845_1920x0_80_0_0_aa78f8f1d19b6a1f83b38562a16f90cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, abonelik, ücret, reklam, şifre

Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor

10:43 11.05.2022 (güncellendi: 10:53 11.05.2022)
© AA / Aytaç ÜnalNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA / Aytaç Ünal
Abone olTelegram
Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, çalışanlarına ilettiği bir notta, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcılara daha ucuz olan reklamlı bir abonelik modeli sunabileceğini söyledi. Notta ayrıca, şifre paylaşımının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de bildirildi.
10 yıllık tarihinde müşteri sayısında ilk kez düşüş yaşayan Netflix, daha ucuz olan reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor.
New York Times'ın aktardığına göre, çalışanlarına ilettiği bir notta firma, 2022 yılı sonuna kadar bu modeli hayata geçirmeyi hedefliyor.
Firma ayrıca platformda şifre paylaşımını sınırlandırmaya yönelik adımlar da atacak. Notta bu çalışmaların devam ettiği bilgisine de yer verildi.
Yıllarca platforma reklam koymama konusunda ısrar eden Netflix, geçtiğimiz ay reklamlı abonelik planı üzerinde çalışma yapıldığını ilk kez açıklamıştı.
Netflix ayrıca geçen ay, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almayı planladığını da duyurmuştu.
Yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklayan firma, önümüzdeki aylarda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini bildirdi.
Abone kayıplarından sonra hisseleri de hızla çakılan Netflix, piyasa değerinde 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
YAŞAM
Netflix'ten yeni hamle: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor
20 Nisan, 10:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала