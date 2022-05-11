https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, çalışanlarına ilettiği bir notta, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcılara daha ucuz olan reklamlı bir abonelik... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:43+0300
2022-05-11T10:43+0300
2022-05-11T10:53+0300
yaşam
netflix
abonelik
ücret
reklam
şifre
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10 yıllık tarihinde müşteri sayısında ilk kez düşüş yaşayan Netflix, daha ucuz olan reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor. New York Times'ın aktardığına göre, çalışanlarına ilettiği bir notta firma, 2022 yılı sonuna kadar bu modeli hayata geçirmeyi hedefliyor. Firma ayrıca platformda şifre paylaşımını sınırlandırmaya yönelik adımlar da atacak. Notta bu çalışmaların devam ettiği bilgisine de yer verildi. Yıllarca platforma reklam koymama konusunda ısrar eden Netflix, geçtiğimiz ay reklamlı abonelik planı üzerinde çalışma yapıldığını ilk kez açıklamıştı. Netflix ayrıca geçen ay, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almayı planladığını da duyurmuştu.Yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklayan firma, önümüzdeki aylarda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini bildirdi.Abone kayıplarından sonra hisseleri de hızla çakılan Netflix, piyasa değerinde 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/netflixten-yeni-adim-daha-dusuk-fiyatlarla-reklamli-izleme-secenegi-geliyor-1055698285.html
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netflix, abonelik, ücret, reklam, şifre
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
10:43 11.05.2022 (güncellendi: 10:53 11.05.2022) Abone ol
Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, çalışanlarına ilettiği bir notta, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcılara daha ucuz olan reklamlı bir abonelik modeli sunabileceğini söyledi. Notta ayrıca, şifre paylaşımının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de bildirildi.
10 yıllık tarihinde müşteri sayısında ilk kez düşüş yaşayan Netflix, daha ucuz olan reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor.
New York Times'ın aktardığına göre, çalışanlarına ilettiği bir notta firma, 2022 yılı sonuna kadar bu modeli hayata geçirmeyi hedefliyor.
Firma ayrıca platformda şifre paylaşımını sınırlandırmaya yönelik adımlar da atacak. Notta bu çalışmaların devam ettiği bilgisine de yer verildi.
Yıllarca platforma reklam koymama konusunda ısrar eden Netflix, geçtiğimiz ay reklamlı abonelik planı üzerinde çalışma yapıldığını ilk kez açıklamıştı.
Netflix ayrıca geçen ay, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almayı planladığını da duyurmuştu.
Yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklayan firma, önümüzdeki aylarda 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini bildirdi.
Abone kayıplarından sonra hisseleri de hızla çakılan Netflix, piyasa değerinde 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.