https://tr.sputniknews.com/20220511/orduya-protestoculara-ates-emri-veren-sri-lanka-liderinden-bu-kez-meclise-yetki-devri-vaadi-1056290477.html

Orduya protestoculara ateş emri veren Sri Lanka liderinden bu kez 'meclise yetki devri' vaadi

Orduya protestoculara ateş emri veren Sri Lanka liderinden bu kez 'meclise yetki devri' vaadi

Sri Lanka'da başbakan kardeşinin istifasını alan, orduya protestoculara ateş emri veren Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, kaosun derinleşmesi karşısında... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T22:32+0300

2022-05-11T22:32+0300

2022-05-11T22:35+0300

dünya

sri lanka

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Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Sri Lanka, iktidardaki Rajapakse kardeşlerin protestocuların üzerine yandaşlarını saldırtmasının ardından kaosa teslim oldu. Kardeşlerden başbakan olanı Mahinda Rajapaksa, istifa etmesine rağmen protestocuların resmi konutunu basmaya çalışmaları üzerine 270 km uzaktaki bir askeri üsse kaçarken, iktidarın en üst düzey isimlerine ait onlarca ev, çok sayıda dükkan ve araç yakılıp yıkıldı. İstifa etmesi çağrılarına kulaklarını tıkayan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Savunma Bakanlığı eliyle Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine malı mülkü yağmalayan, yurttaşlara zarar veren herkese ateş açılması talimatı verdi. Ama sokağa çıkma yasağına rağmen pazartesi gecesinin ardından salı gecesi de eylemler devam etti. İki günde en az 8 kişi ölür, 250'den fazla kişi yaralanırken, başkent Kolombo'da askerler devriye geziyor. Sosyal medya paylaşımıyla 'intikam eylemlerinin durması' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, protestoların başlamasından beri ilk kez halka seslendi. Rajapaksa, TV'den yayımlanan konuşmasında yürütme yetkilerinin çoğunu devretmeyi vaat etti, ama istifa çağrılarını yanıtsız bıraktı. Bir ay önce ağabey Rajapaksa da protestoları yatıştırmak için küçük kardeşi Cumhurbaşkanı'nın anayasadaki yetkilerini kısıtlama vaadinde bulunmuştu. Anamuhalefet partisi liderinin kendisiyle işbirliği yapmayı reddetmesine rağmen gelecek günlerde birlik hükümeti açıklayacağını söyleyen Rajapaksa, istifa eden ağabeyinin yerine kimi başbakan yapacağını belirtmedi. "Parlamentoya daha fazla yetki vermek ve anayasanın 19. değişiklik maddesini etkin hale getirmek için çalışacağım" diyen Rajapaksa, 2019'da seçilmesinin ardından devre dışı bıraktığı demokratik reformlara atıf yaptı.Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğini yeniden tesis etmesi halinde kamu görevlerine, polise, yargıya, seçim komisyonlarına üst düzey atamaları yapma yetkisinden mahrum kalacak. Merkez Bankası Başkanı'nın acilen yeni hükümet atanmazsa ülke ekonomisinin çökeceği uyarısının ardından konuşan Rajapaksa, ülkenin çökmesi ve herkesin temel ihtiyaç maddelerine kavuşabilmesi için halkın kendisini desteklemesine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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