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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/putin-ortaklarimizin-memnuniyetsizligine-ragmen-donbass-halkina-destek-verilmesi-gerekiyor-1056288029.html
Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor
Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor
Rusya lideri Putin, Moskova’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bunun insani... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:46+0300
2022-05-11T18:55+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
moskova
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sirius Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Yetenek ve Başarı Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyeti toplantısında Rusya’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bu desteğin insani nedenlerle verilmesi gerektiğini söyledi.Rus lider, “Rusya'nın Donbass halkını koruma ve destekleme konusundaki ilkeli duruşu elbette pek çok ortağa uymuyor, fakat bu insanların şu anda bu desteğe gerçekten ihtiyacı var, dediğim gibi insani nedenlerle dahi bunun yapılması gerekiyor” diye konuştu.Putin’den Sirius’a Lugansk ve Donetsk’teki çocukların yeteneklerinin gelişimini destekleme talimatıKrasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Eğitim Merkezi'nin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki (DHC ve LHC) çocukların yeteneklerinin gelişimini desteklemesini gerekli gördüğünü ifade eden Putin, “Sirius'tan, birikmiş deneyim ve yetki alanlarını kullanarak daha şimdiden Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çocukların yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek için metodoloji merkezleri kurma konularını değerlendirmesini isterim” ifadelerini kullandı.Putin ayrıca öğretmenler için de özel eğitim programlarının geliştirilmesini istedi.
rusya
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rusya, vladimir putin, moskova, donbass

Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor

18:46 11.05.2022 (güncellendi: 18:55 11.05.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya lideri Putin, Moskova’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bunun insani nedenlerle yapılması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sirius Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Yetenek ve Başarı Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyeti toplantısında Rusya’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bu desteğin insani nedenlerle verilmesi gerektiğini söyledi.
Rus lider, “Rusya'nın Donbass halkını koruma ve destekleme konusundaki ilkeli duruşu elbette pek çok ortağa uymuyor, fakat bu insanların şu anda bu desteğe gerçekten ihtiyacı var, dediğim gibi insani nedenlerle dahi bunun yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Putin’den Sirius’a Lugansk ve Donetsk’teki çocukların yeteneklerinin gelişimini destekleme talimatı

Krasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Eğitim Merkezi'nin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki (DHC ve LHC) çocukların yeteneklerinin gelişimini desteklemesini gerekli gördüğünü ifade eden Putin, “Sirius'tan, birikmiş deneyim ve yetki alanlarını kullanarak daha şimdiden Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çocukların yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek için metodoloji merkezleri kurma konularını değerlendirmesini isterim” ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca öğretmenler için de özel eğitim programlarının geliştirilmesini istedi.
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