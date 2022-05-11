https://tr.sputniknews.com/20220511/putin-ortaklarimizin-memnuniyetsizligine-ragmen-donbass-halkina-destek-verilmesi-gerekiyor-1056288029.html
Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor
Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor
Rusya lideri Putin, Moskova’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bunun insani... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:46+0300
2022-05-11T18:46+0300
2022-05-11T18:55+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sirius Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Yetenek ve Başarı Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyeti toplantısında Rusya’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bu desteğin insani nedenlerle verilmesi gerektiğini söyledi.Rus lider, “Rusya'nın Donbass halkını koruma ve destekleme konusundaki ilkeli duruşu elbette pek çok ortağa uymuyor, fakat bu insanların şu anda bu desteğe gerçekten ihtiyacı var, dediğim gibi insani nedenlerle dahi bunun yapılması gerekiyor” diye konuştu.Putin’den Sirius’a Lugansk ve Donetsk’teki çocukların yeteneklerinin gelişimini destekleme talimatıKrasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Eğitim Merkezi'nin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki (DHC ve LHC) çocukların yeteneklerinin gelişimini desteklemesini gerekli gördüğünü ifade eden Putin, “Sirius'tan, birikmiş deneyim ve yetki alanlarını kullanarak daha şimdiden Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çocukların yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek için metodoloji merkezleri kurma konularını değerlendirmesini isterim” ifadelerini kullandı.Putin ayrıca öğretmenler için de özel eğitim programlarının geliştirilmesini istedi.
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Putin: Ortaklarımızın memnuniyetsizliğine rağmen Donbass halkına destek verilmesi gerekiyor
18:46 11.05.2022 (güncellendi: 18:55 11.05.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin, Moskova’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bunun insani nedenlerle yapılması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sirius Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Yetenek ve Başarı Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyeti toplantısında Rusya’nın Donbass halkına destek verme gerekliliği konusundaki tutumunun pek çok ortağına uygun gelmediğini, fakat bu desteğin insani nedenlerle verilmesi gerektiğini söyledi.
Rus lider, “Rusya'nın Donbass halkını koruma ve destekleme konusundaki ilkeli duruşu elbette pek çok ortağa uymuyor, fakat bu insanların şu anda bu desteğe gerçekten ihtiyacı var, dediğim gibi insani nedenlerle dahi bunun yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Putin’den Sirius’a Lugansk ve Donetsk’teki çocukların yeteneklerinin gelişimini destekleme talimatı
Krasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Eğitim Merkezi'nin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki (DHC ve LHC) çocukların yeteneklerinin gelişimini desteklemesini gerekli gördüğünü ifade eden Putin, “Sirius'tan, birikmiş deneyim ve yetki alanlarını kullanarak daha şimdiden Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çocukların yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek için metodoloji merkezleri kurma konularını değerlendirmesini isterim” ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca öğretmenler için de özel eğitim programlarının geliştirilmesini istedi.