https://tr.sputniknews.com/20220511/rize-artvin-havalimani-uluslararasi-giris--cikislara-acik-daimi-hava-hudut-kapisi-olarak-belirlendi-1056263620.html

Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş- çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş- çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T01:28+0300

2022-05-11T01:28+0300

2022-05-11T01:30+0300

resmi gazete

türkiye

rize-artvin havalimanı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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resmi gazete, rize-artvin havalimanı , recep tayyip erdoğan