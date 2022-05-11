https://tr.sputniknews.com/20220511/rize-artvin-havalimani-uluslararasi-giris--cikislara-acik-daimi-hava-hudut-kapisi-olarak-belirlendi-1056263620.html
Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş- çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi
Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş- çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi
Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T01:28+0300
2022-05-11T01:28+0300
2022-05-11T01:30+0300
resmi gazete
türkiye
rize-artvin havalimanı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.
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resmi gazete, rize-artvin havalimanı , recep tayyip erdoğan
Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş- çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi
01:28 11.05.2022 (güncellendi: 01:30 11.05.2022) Abone ol
Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete
kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.