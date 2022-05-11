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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/rusya-abd-stklara-yonetimimizi-canavarlastirmak-icin-sahte-icerikler-kullanmalarini-tavsiye-etti-1056286589.html
Rusya: ABD, STK'lara yönetimimizi canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye etti
Rusya: ABD, STK'lara yönetimimizi canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye etti
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındaki STK'lara Rusya'nın siyasi ve askeri yönetimini... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T17:42+0300
2022-05-11T17:46+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
abd
rusya
abd dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
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Narışkin’in bugün yayınlanan açıklamasında, istihbaratın edindiği bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘kontrolü altındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonu Rus toplumunda itibarsızlaştırma amaçlı kampanya başlatmak üzere göreve çağırdığı’ belirtildi.Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, dinleyici/izleyici kitleler üzerindeki etkiyi artırmak için sponsorluğu altındakilerden propaganda yayarken müstehcen dil, hakaret içerikli ifadeler ve edebe aykırı simalara aktif olarak başvurmalarını istiyor. Rusya Federasyonu'nun siyasi ve askeri yönetimini insanların gözünde canavarlaştırmayı, insanlıktan çıkarmayı amaçlayan en inanılmaz sahte içeriklerin yayılmasından çekinilmemesi öneriliyor” ifadelerine yer verildi.‘ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’ya yönelik eylemleri, Üçüncü Reich propaganda geleneklerinin bir benzeridir’Açıklamada ayrıca, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemlerinde, Entelektüalizmi her türlü propagandanın en büyük düşmanı olarak gören Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın ve başındaki Joseph Goebbels'in gelenekleriyle çok ortak nokta olduğu görülüyor” vurgusu yapıldı.
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sergey narışkin, abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya: ABD, STK'lara yönetimimizi canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye etti

17:42 11.05.2022 (güncellendi: 17:46 11.05.2022)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındaki STK'lara Rusya'nın siyasi ve askeri yönetimini canavarlaştırmayı amaçlayan sahte içerikler kullanmalarını tavsiye ettiğini belirtti.
Narışkin’in bugün yayınlanan açıklamasında, istihbaratın edindiği bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘kontrolü altındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonu Rus toplumunda itibarsızlaştırma amaçlı kampanya başlatmak üzere göreve çağırdığı’ belirtildi.
Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, dinleyici/izleyici kitleler üzerindeki etkiyi artırmak için sponsorluğu altındakilerden propaganda yayarken müstehcen dil, hakaret içerikli ifadeler ve edebe aykırı simalara aktif olarak başvurmalarını istiyor. Rusya Federasyonu'nun siyasi ve askeri yönetimini insanların gözünde canavarlaştırmayı, insanlıktan çıkarmayı amaçlayan en inanılmaz sahte içeriklerin yayılmasından çekinilmemesi öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

‘ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’ya yönelik eylemleri, Üçüncü Reich propaganda geleneklerinin bir benzeridir’

Açıklamada ayrıca, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemlerinde, Entelektüalizmi her türlü propagandanın en büyük düşmanı olarak gören Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın ve başındaki Joseph Goebbels'in gelenekleriyle çok ortak nokta olduğu görülüyor” vurgusu yapıldı.
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