https://tr.sputniknews.com/20220511/rusya-abd-stklara-yonetimimizi-canavarlastirmak-icin-sahte-icerikler-kullanmalarini-tavsiye-etti-1056286589.html

Rusya: ABD, STK'lara yönetimimizi canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye etti

Rusya: ABD, STK'lara yönetimimizi canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye etti

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındaki STK'lara Rusya'nın siyasi ve askeri yönetimini... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T17:42+0300

2022-05-11T17:42+0300

2022-05-11T17:46+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

abd

rusya

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

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Narışkin’in bugün yayınlanan açıklamasında, istihbaratın edindiği bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘kontrolü altındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonu Rus toplumunda itibarsızlaştırma amaçlı kampanya başlatmak üzere göreve çağırdığı’ belirtildi.Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, dinleyici/izleyici kitleler üzerindeki etkiyi artırmak için sponsorluğu altındakilerden propaganda yayarken müstehcen dil, hakaret içerikli ifadeler ve edebe aykırı simalara aktif olarak başvurmalarını istiyor. Rusya Federasyonu'nun siyasi ve askeri yönetimini insanların gözünde canavarlaştırmayı, insanlıktan çıkarmayı amaçlayan en inanılmaz sahte içeriklerin yayılmasından çekinilmemesi öneriliyor” ifadelerine yer verildi.‘ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’ya yönelik eylemleri, Üçüncü Reich propaganda geleneklerinin bir benzeridir’Açıklamada ayrıca, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemlerinde, Entelektüalizmi her türlü propagandanın en büyük düşmanı olarak gören Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın ve başındaki Joseph Goebbels'in gelenekleriyle çok ortak nokta olduğu görülüyor” vurgusu yapıldı.

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sergey narışkin, abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi