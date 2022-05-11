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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/rusyada-hukumet-ozel-ekonomik-onlemlerin-uygulanacagi-yabanci-sirketlerin-listesini-onayladi-1056290360.html
Rusya’da hükümet, özel ekonomik önlemlerin uygulanacağı yabancı şirketlerin listesini onayladı
Rusya’da hükümet, özel ekonomik önlemlerin uygulanacağı yabancı şirketlerin listesini onayladı
Rusya Federasyonu Hükümeti, özel ekonomik önlemlerin uygulanacağı yabancı şirketlerin listesini onayladı. Listede Rus devlet şirketi Gazprom’un yan kuruluşu... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T21:19+0300
2022-05-11T21:22+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
gazprom germania gmbh
europol
polonya
almanya
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Hükümet tarafından onaylanan belgede, “Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 3 Mayıs 2022 tarih ve 252 sayılı ‘Bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı özel ekonomik önlemlerin uygulanması’ hakkındaki kararnamesi uyarınca, özel ekonomik tedbirlerin uygulanacağı ekteki tüzel kişilikler listesini onayladı” ifadeleri yer aldı.Listede yer alan şirketlerin yaptırım altındaki kişiler lehine işlem yapmalarının, yaptırım altındaki kişilerin sahip oldukları veya kiraladıkları gemilerin Rusya limanlarına girişlerini öngören işlemler yapmalarının yanı sıra, yaptırımlar altındaki kişiler adına veya lehine ödemeler yapmaları ve menkul kıymetlerle işlem yapmalarının yasaklandığı kaydedildi.Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın, onaylanan listede değişiklik yapılması ve yaptırım altındaki kişilerle ilgili belirli işlemlerin yapılmasına ilişkin geçici izinler konusunda hükümete teklif göndermekten sorumlu organ olarak görevlendirildiği belirtildi.Listede toplam 31 şirket yer alıyor. Polonya merkezli EUROPOL GAZ S.A dışındaki şirketlerin tümü, Gazprom’un yan kuruluşları olan Gazprom Germania GmbH ve Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd.'ye bağlı olarak faaliyet gösteriyor.
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rusya, yaptırım, gazprom germania gmbh, europol, polonya, almanya

Rusya’da hükümet, özel ekonomik önlemlerin uygulanacağı yabancı şirketlerin listesini onayladı

21:19 11.05.2022 (güncellendi: 21:22 11.05.2022)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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Rusya Federasyonu Hükümeti, özel ekonomik önlemlerin uygulanacağı yabancı şirketlerin listesini onayladı. Listede Rus devlet şirketi Gazprom’un yan kuruluşu Gazprom Germania GmbH'nin de yer aldığı 31 yabancı şirket yer alıyor.
Hükümet tarafından onaylanan belgede, “Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 3 Mayıs 2022 tarih ve 252 sayılı ‘Bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı özel ekonomik önlemlerin uygulanması’ hakkındaki kararnamesi uyarınca, özel ekonomik tedbirlerin uygulanacağı ekteki tüzel kişilikler listesini onayladı” ifadeleri yer aldı.
Listede yer alan şirketlerin yaptırım altındaki kişiler lehine işlem yapmalarının, yaptırım altındaki kişilerin sahip oldukları veya kiraladıkları gemilerin Rusya limanlarına girişlerini öngören işlemler yapmalarının yanı sıra, yaptırımlar altındaki kişiler adına veya lehine ödemeler yapmaları ve menkul kıymetlerle işlem yapmalarının yasaklandığı kaydedildi.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın, onaylanan listede değişiklik yapılması ve yaptırım altındaki kişilerle ilgili belirli işlemlerin yapılmasına ilişkin geçici izinler konusunda hükümete teklif göndermekten sorumlu organ olarak görevlendirildiği belirtildi.
Listede toplam 31 şirket yer alıyor. Polonya merkezli EUROPOL GAZ S.A dışındaki şirketlerin tümü, Gazprom’un yan kuruluşları olan Gazprom Germania GmbH ve Gazprom Marketing & Trading Ltd.'ye bağlı olarak faaliyet gösteriyor.
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