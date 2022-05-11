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Sabri Sarıoğlu futbolu neden bıraktığını açıkladı: Fatih Terim'e kırgınım
Sabri Sarıoğlu futbolu neden bıraktığını açıkladı: Fatih Terim'e kırgınım
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, “Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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fatih terim
spor
sabri sarıoğlu
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Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasına giren Sabri Sarıoğlu, Fanatik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.Yıllar süren Galatasaray kariyeri bir anda sona eren ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.'Terim'e saygım sonsuz ama...'Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Terim'in ekibi tarafından arandığını söyleyen eski futbolcu, "Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Herkes takımını kurmuştu, ben de buraya kadarmış deyip futbolu bıraktım. Fatih Terim'e saygım sonsuz ama bu konuda kırgınlığım var" ifadelerini kullandı.2001 yılında Galatasaray altyapısında başlayan kariyeri 2017 yılına kadar süren Sarıoğlu, toplam 508 maça çıkarken 24 gol atıp 56 asist yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/sabri-sarioglu-galatasaraya-donuyor-iddiasi-1053523719.html
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fatih terim, sabri sarıoğlu, galatasaray

Sabri Sarıoğlu futbolu neden bıraktığını açıkladı: Fatih Terim'e kırgınım

12:22 11.05.2022 (güncellendi: 12:32 11.05.2022)
© YouTube/Fanatik GazetesiSabri Sarıoğlu
Sabri Sarıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© YouTube/Fanatik Gazetesi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, “Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Herkes takımını kurmuştu, ben de buraya kadarmış diyerek futbolu bıraktım. Fatih Terim'e saygım sonsuz ama bu konuda kırgınlığım var" dedi.
Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasına giren Sabri Sarıoğlu, Fanatik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Yıllar süren Galatasaray kariyeri bir anda sona eren ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

'Terim'e saygım sonsuz ama...'

Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Terim'in ekibi tarafından arandığını söyleyen eski futbolcu, "Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Herkes takımını kurmuştu, ben de buraya kadarmış deyip futbolu bıraktım. Fatih Terim'e saygım sonsuz ama bu konuda kırgınlığım var" ifadelerini kullandı.
2001 yılında Galatasaray altyapısında başlayan kariyeri 2017 yılına kadar süren Sarıoğlu, toplam 508 maça çıkarken 24 gol atıp 56 asist yaptı.
Sabri Sarıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası
6 Şubat, 12:14
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