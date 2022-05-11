https://tr.sputniknews.com/20220511/selvi-chp-secmeninin-bir-bolumu-ekonomiyle-ilgili-sorunlari-chpnin-cozecegine-inanmiyor-1056281456.html

Selvi: CHP seçmeninin bir bölümü ekonomiyle ilgili sorunları CHP’nin çözeceğine inanmıyor

Selvi: CHP seçmeninin bir bölümü ekonomiyle ilgili sorunları CHP’nin çözeceğine inanmıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar anketine dayandırdığı yazısında, " CHP’nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyretmiyor mu? Demek ki CHP seçmeninin bir... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:18+0300

2022-05-11T15:18+0300

2022-05-11T15:19+0300

politika

abdulkadir selvi

chp

seçmen

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Selvi bugünkü yazısında, son yapılan Optimar anketini değerlendirdi."Yine Optimar’ın anketine göre ‘Bu sorunu sizce hangi parti çözer?’ diye sorulduğunda ankete katılanların sadece yüzde 23.8’i ‘CHP’ yanıtını veriyor. Oysa CHP’nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyretmiyor mu? Demek ki CHP seçmeninin bir bölümü dahi ekonomiyle, işsizlikle, hayat pahalılığıyla ilgili sorunları CHP’nin çözeceğine inanmıyor. Zaten CHP çözer diyenlerin oranı yüzde 23.8’de kalıyor. Bunların önemli bir bölümünün partiye bağlılık nedeniyle bu yanıtı verdiği kuşkusuz" diyen Selvi, yazısının ilgili kısmında şunları kaydetti:"CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere 6’lı masanın tamamını topladığımızda ise yüzde 34.1’e ulaşıyor.Yaşanan sıkıntılara rağmen halkımızın büyük çoğunluğu çözümü yine AK Parti’de görüyor. Ankete katılanların yüzde 33’ü ‘Bu sorunu AK Parti’ çözer diyor.Neden ‘AK Parti çözer’ diyor? AK Parti ile ilgili verileri mercek altına aldığımızda şu oranlar çıkıyor:- Yüzde 18.5’i çözüm odaklı buluyor.- Yüzde 17.2’si tecrübeli ve istikrarlı buluyor.- Yüzde 16.3’ü liderine güveniyor.- Yüzde 15.6’sı başarılı buluyor.'Muhalefet neden kaybediyor'1- Muhalefet şimdiye kadar toplumun sorunları karşısında ikna edici çözüm önerileri geliştiremedi.2- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den başka bir öneri geliştiremediler. Sistem önerisi ise toplumda bir heyecan dalgası oluşturmadı.3- Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmasının ötesine geçmediler. Tüm hedeflerinin cumhurbaşkanı olmak olduğu algısının oluşmasına hizmet ettiler.4- 6’lı masa, topluma geçmişteki çok partili koalisyon görüntülerini hatırlattı.

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abdulkadir selvi, chp, seçmen