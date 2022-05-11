https://tr.sputniknews.com/20220511/sirp-yonetmen-kusturicadan-batiya-ruslari-ve-sirplari-yeryuzunden-silme-suclamasi-1056262422.html

Sırp yönetmen Kusturica’dan Batı’ya Rusları ve Sırpları yeryüzünden silme suçlaması

Sırp yönetmen Kusturica’dan Batı’ya Rusları ve Sırpları yeryüzünden silme suçlaması

Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Batı ülkelerinin amacının, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek olduğunu söyledi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T00:24+0300

2022-05-11T00:24+0300

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dünya

emir kusturica

rusya

sırbistan

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İzvestiya gazetesine konuşan Emir Kusturica, “Ben, sürekli savaşların olduğu bir dünyada büyüdüm. Vietnam, Irak, Suriye, Afganistan, Libya... Tüm bunların amacı, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek. Bu, onların nihai hedefi” ifadesini kullandı.Amerikalıların, planlarını hayata geçirmek için ‘kısıtlı nükleer savaş’ gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, sözlerine delil olarak, Batı liderlerinin Sovyetler Birliği döneminde Rusya’yı yok etme niyetini gösterdi.Kusturica, “1947’de, Churchill ve Truman’ın bir planı vardı, çeşitli şifreler altında saklanıyordu. Bu plana göre, onlar Sovyet Birliği’ni yerle bir etme niyetindelerdi. NATO’nun katılımıyla Alman esir askerleri katarak ve nükleer saldırılar düzenleyerek sonuç olarak Rusya’yı yok etmek” diye anlattı.Rusya ve Sırbistan halklarının, ABD ve Batı ülkelerinin açık ikiyüzlülüğü karşısında köklerine sımsıkı sarılması gerektiğini söyleyen Kusturica, Batı’daki Rus kültürüne yönelik tutumla ilgili şu yorumda bulundu:

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emir kusturica, rusya, sırbistan