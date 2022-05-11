https://tr.sputniknews.com/20220511/sirp-yonetmen-kusturicadan-batiya-ruslari-ve-sirplari-yeryuzunden-silme-suclamasi-1056262422.html
Sırp yönetmen Kusturica’dan Batı’ya Rusları ve Sırpları yeryüzünden silme suçlaması
Sırp yönetmen Kusturica’dan Batı’ya Rusları ve Sırpları yeryüzünden silme suçlaması
Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Batı ülkelerinin amacının, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek olduğunu söyledi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:24+0300
2022-05-11T00:24+0300
2022-05-11T00:24+0300
dünya
emir kusturica
rusya
sırbistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/91/1015509181_45:0:1188:643_1920x0_80_0_0_f4f04e75b067863d9419549b6815640b.jpg
İzvestiya gazetesine konuşan Emir Kusturica, “Ben, sürekli savaşların olduğu bir dünyada büyüdüm. Vietnam, Irak, Suriye, Afganistan, Libya... Tüm bunların amacı, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek. Bu, onların nihai hedefi” ifadesini kullandı.Amerikalıların, planlarını hayata geçirmek için ‘kısıtlı nükleer savaş’ gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, sözlerine delil olarak, Batı liderlerinin Sovyetler Birliği döneminde Rusya’yı yok etme niyetini gösterdi.Kusturica, “1947’de, Churchill ve Truman’ın bir planı vardı, çeşitli şifreler altında saklanıyordu. Bu plana göre, onlar Sovyet Birliği’ni yerle bir etme niyetindelerdi. NATO’nun katılımıyla Alman esir askerleri katarak ve nükleer saldırılar düzenleyerek sonuç olarak Rusya’yı yok etmek” diye anlattı.Rusya ve Sırbistan halklarının, ABD ve Batı ülkelerinin açık ikiyüzlülüğü karşısında köklerine sımsıkı sarılması gerektiğini söyleyen Kusturica, Batı’daki Rus kültürüne yönelik tutumla ilgili şu yorumda bulundu:
rusya
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/91/1015509181_331:0:1188:643_1920x0_80_0_0_1a67114274e8ce1b5bf786266c6f5b01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emir kusturica, rusya, sırbistan
Sırp yönetmen Kusturica’dan Batı’ya Rusları ve Sırpları yeryüzünden silme suçlaması
Abone ol
Ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, Batı ülkelerinin amacının, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek olduğunu söyledi.
İzvestiya gazetesine konuşan Emir Kusturica, “Ben, sürekli savaşların olduğu bir dünyada büyüdüm. Vietnam, Irak, Suriye, Afganistan, Libya... Tüm bunların amacı, Rusları ve Sırpları yeryüzünden silmek. Bu, onların nihai hedefi” ifadesini kullandı.
Amerikalıların, planlarını hayata geçirmek için ‘kısıtlı nükleer savaş’ gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, sözlerine delil olarak, Batı liderlerinin Sovyetler Birliği döneminde Rusya’yı yok etme niyetini gösterdi.
Kusturica, “1947’de, Churchill ve Truman’ın bir planı vardı, çeşitli şifreler altında saklanıyordu. Bu plana göre, onlar Sovyet Birliği’ni yerle bir etme niyetindelerdi. NATO’nun katılımıyla Alman esir askerleri katarak ve nükleer saldırılar düzenleyerek sonuç olarak Rusya’yı yok etmek” diye anlattı.
Rusya ve Sırbistan halklarının, ABD ve Batı ülkelerinin açık ikiyüzlülüğü karşısında köklerine sımsıkı sarılması gerektiğini söyleyen Kusturica, Batı’daki Rus kültürüne yönelik tutumla ilgili şu yorumda bulundu:
“Mesele, kültürün iptali değil, tüm bir halkın iptali. Rusya buna hazır olmalı ve gelecekte kendini korumaya yönelik için adımlar atmalı. Halihazırda tek kutuplu dünya yeniden inşa ediliyor.”