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Şüpheli araç takip eden polisin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Şüpheli araç takip eden polisin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Sultanbeyli'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T23:42+0300
2022-05-11T23:42+0300
türkiye
istanbul
sultanbeyli
polis
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Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman hayatını kaybederken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
türkiye
istanbul
sultanbeyli
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istanbul, sultanbeyli, polis

Şüpheli araç takip eden polisin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

23:42 11.05.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - İZZET AYDIN - MUSTAFA AYABAKANSultanbeyli'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheliden şoför koltuğunda oturan kişinin ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz otomobili kaçırdığı ortaya çıktı.
Sultanbeyli'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheliden şoför koltuğunda oturan kişinin ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz otomobili kaçırdığı ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - İZZET AYDIN - MUSTAFA AYABAKAN
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Sultanbeyli'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheliden şoför koltuğunda oturan kişinin ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz otomobili kaçırdığı ortaya çıktı.
Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman hayatını kaybederken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.
Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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