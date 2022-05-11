https://tr.sputniknews.com/20220511/supheli-arac-takip-eden-polisin-hayatini-kaybettigi-olayda-surucunun-ehliyetsiz-oldugu-ortaya-cikti-1056294838.html

Şüpheli araç takip eden polisin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Şüpheli araç takip eden polisin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Sultanbeyli'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T23:42+0300

2022-05-11T23:42+0300

2022-05-11T23:42+0300

türkiye

istanbul

sultanbeyli

polis

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Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman hayatını kaybederken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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istanbul, sultanbeyli, polis