https://tr.sputniknews.com/20220511/suriyedeki-af-teror-irtisaklilarla-ilgili-savas-magdurlarinin-donusu-icin-affa-gerek-yok-1056328540.html

'Suriye'deki af terör iltisaklılarla ilgili, savaş mağdurlarının dönüşü için affa gerek yok'

'Suriye'deki af terör iltisaklılarla ilgili, savaş mağdurlarının dönüşü için affa gerek yok'

Hamide Rencüzoğulları’na göre, Suriye'deki af terör iltisaklılarla alakalı, savaş mağdurlarının dönüşü için affa gerek yok. Ürdün ve Lübnan'ın Şam ile... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T22:15+0300

2022-05-11T22:15+0300

2022-05-13T00:21+0300

eksen

suriye

beşar esad

göçmen krizi

suriyeli sığınmacılar

türkiye

ürdün

lübnan

abd

ab

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ABD öncülüğündeki Batı bloğunun komşu ülkelerin desteğiyle başlattığı rejim değişikliği hamlesini savuştursa da toprakları üzerinde tam hakimiyeti bir türlü elde edemeyen Suriye'de bugüne kadar en kapsamlı af ilan edildi. Nisan sonunda açıklanan karara göre cinayet hariç tüm suçlara karışanlar için genel af çıkarıldığı duyuruldu. Karar, Türkiye'de hükümetin Suriye savaşındaki müdahilliği nedeniyle 4 milyona dayanmış Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmaları bir kez daha tetikledi. Çatışmalar nedeniyle kalabalık sığınmacı nüfusu kabul etmiş Ürdün ve Lübnan Suriye yönetimiyle anlaşarak meseleye büyük ölçüde çözüm getirmişken, dikkatler Ankara'da.Diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad 2019'dan bu yana ilk kez İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etmesi dikkat çekti. Ziyaret, Suriye yönetiminin başta Esad'ın bizzat ziyaret ettiği BAE olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltme yolunda olduğu bir döneme denk geliyor.Suriye'de genel af ilanı, Türkiye'deki göçmen tartışmaları ve Şam'ın Arap dünyasına dönüşü eşliğinde Esad'ın İran ziyaretini araştırmacı ve yazar Hamide Rencüzoğulları ile konuştuk.'Savaş mağdurlarının geri dönüşü için zaten affa gerek yok'Hamide Rencüzoğulları'na göre, Suriye’de şimdiye kadar en kapsamlı genel af ilan edilmiş durumda. Suriye'de cezaevlerinin boşaldığını, bu affın ise dışarıdakileri de kapsadığını belirten Rencüzoğulları, Suriyeli savaş mağdurlarının dönüşü için zaten affa gerek olmadığını anımsattı. Rencüzoğulları, sığınmacıların dönüşü ABD ve AB'yi gerçekten kaygılandırıyor olsaydı, işbirliği yapacaklarını dile getirdi:'Asıl mesele İhvancılar ve El Kaide türü terörle iltisaklılar'Ankara'nın sığınmacıların geri dönüşü için hiçbir adım atmadığını düşünen Rencüzoğulları, asıl meselenin terör irtisaklıları, yani Türkiye'de olan İhvancılar ve El Kaide türevi örgüt mensuplarında düğümlendiğini belirtti:'Türkiye'ye ABD'nin savaşlarından akın akın gelenler sadece Suriyeliler değil'Rencüzoğulları meselenin sadece Suriyeliler bağlamında tartışılmasının yanlışlığına da dikkat çekerken, Türkiye'de ABD'nin savaşları nedeniyle akın akın gelmiş Afgan, Pakistanlı yahut Kuzey Afrikalılara atıfta bulundu. Rencüzoğulları 'Suriye'de iç savaş bitti' söylemlerinin de doğru olmadığını söylerken, emperyalistlerin hala bu ülkeye karşı vekalet savaş yürütmelerine vurgu yaptı:‘Suriye halkı için en büyük savaş ekonomik savaştır’Suriyelilerin ABD tarafından ağır yaptırımlar gördüğünün altını çizen Rencüzoğulları, bunun Suriye halkı için büyük bir ekonomik savaş olduğunu belirtti. Rencüzoğulları 'savaş bitti, dönsünler' demek için önce topraklarından çekilinmesi ve Suriye hükümetiyle ilişki kurulup insanların yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi:‘Ürdün ve Lübnan'dan gönüllü gittiler, geri dönüşler hala devam ediyor’Rencüzoğulları Ürdün ve Lübnan'ın Şam yönetimiyle anlaşarak Suriyelilerin geri dönüşlerini sağlamış olması örneğini verdi. Bunların Türkiye'deki hükümetin atmadığı adımlar olduğunu anımsatan Rencüzoğulları, "AKP’ye ‘Bu masum Suriyeliler üzerinden cihatçıları masumlaştırıyorsun, onları korumak adına mültecileri genelleştiriyorsun’ demiyorlar bile” ifadelerini kullandı:‘Esad'ın Tahran ziyareti başta ABD olmak üzere yaptırım uygulayan dünyaya meydan okumadır’Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Suriye ile normalleşme konusunda adım atan ilk ülke olduğunu anımsatan Rencüzoğulları, Katar dışındaki Arap ülkelerinin yavaş yavaş Suriye’ye karşı üsluplarını yumuşatmaya başladığını belirtti. Esad’ın 11 yıl sonra gerçekleştirdiği BAE ziyaretini hatırlatan Rencüzoğulları, ikinci ziyaretin İran’a yapıldığını, her iki ziyaretin de savaş sürecinde bir ilk olduğunu aktardı:

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suriye, beşar esad, göçmen krizi, suriyeli sığınmacılar, türkiye, ürdün, lübnan, abd, ab, el kaide, terör