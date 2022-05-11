https://tr.sputniknews.com/20220511/suriyeliler-icin-uluslararasi-camiadan-67-milyar-dolar-yardim-sozu--1056275855.html

Suriyeliler için uluslararası camiadan 6.7 milyar dolar yardım sözü

Suriyeliler için uluslararası camiadan 6.7 milyar dolar yardım sözü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu konferansta uluslararası toplum, Suriyeliler için 6.7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T13:23+0300

2022-05-11T13:23+0300

2022-05-11T13:33+0300

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AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı' başlıklı 6. Brüksel Konferansı'nın bitiminde toplam taahhüt miktarını açıkladı.Varhelyi, konferansa katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların toplam yardım taahhüdünün 6.7 milyar dolar olduğunu bildirdi.Bu miktarın 4.3 milyar dolarının 2022 için hibe olduğunu belirten Varhelyi, 2.4 milyar doların ise 2023 yılı içinde hibe olarak verileceğini söyledi.Suriyeliler için 1 milyar euro ek kaynak ayıran AB: Türkiye ve diğer aktörlerle çalışmaya devam edeceğizAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konferansın başında AB'nin geçen sene 2022 için 560 milyon euro ayırdığını, şimdi ise buna ek 1 milyar euro taahhüt ettiğini duyurmuştu.Borrell, "Suriye'de hayatta kalabilmeleri Türkiye'den gelecek olan sınır ötesi yardımlara bağlı olan milyonlarca insan için özel bir öncelik tanıyoruz. Avrupa Birliği, insani yardımın Kuzey-Batı Suriye'ye ulaştırılmasını sağlayan hayati sınır ötesi kararın yenilenmesi konusunda Türkiye ve diğer aktörlerle birlikte çalışmaya devam edecek" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da ülkesinin bu yıl Suriyelilere 800 milyondan dolardan fazla yardım yapacağını açıklamıştı.Geçen seneki konferansta 5.3 milyar euro (6.4 milyar dolar) taahhüt edilmişti.Rusya davet edilmediKonferansa AB kurumları ile üye ülkelerinin yanı sıra BM de dahil olmak üzere 55 ülke ve 22 uluslararası kuruluşun dışişleri bakanları ve temsilcileri katıldı.Rusya, Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle davet edilmezken bu nedenle daha önce 5 kez BM ile ortaklaşa düzenlenen konferans, bu kez yalnızca AB himayesinde yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220511/suriyeli-siginmacilar-icin-2y-1c-formulu-1056266946.html

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