https://tr.sputniknews.com/20220511/suudi-petrol-bakanindan-rekor-benzin-fiyati-sokundaki-dunyaya-enerji-kapasitesi-tukeniyor-uyarisi--1056280522.html

Suudi Petrol Bakanından rekor benzin fiyatı şokundaki dünyaya 'Enerji kapasitesi tükeniyor' uyarısı

Suudi Petrol Bakanından rekor benzin fiyatı şokundaki dünyaya 'Enerji kapasitesi tükeniyor' uyarısı

Rekor benzin fiyatları için "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim" diyen Suudi Arabistan Petrol Bakanı, "Dünyanın enerji kapasitesi tükeniyor"... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:11+0300

2022-05-11T15:11+0300

2022-05-11T15:25+0300

ekonomi

petrol

benzin

dizel

rafineri

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

ukrayna

abd

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Batı'nın Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar zaten yükselişteki enerji fiyatlarının arşa çıkmasına yol açarken, en büyük petrol üreticisi ülkelerden 'dünyanın daha fazla enerji ürünü imal etmesi için başvurabileceği kullanılmayan kapasitenin tükendiği' uyarısı geldi. Abu Dabi'deki bir konferansta konuşan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, rafine edilmiş ürünlerde son dönemdeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekti.1980'lerden beri Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantılarına katılan Selman, "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim" dedi. Suudi Petrol Bakanı "Dünyanın varolan gerçekliğe uyanması lazım. Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya" diye ekledi.Ham petrol fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 50'den fazla artarak varil başına ortalama 105 dolara yükseldi. Ancak dizel gibi rafine ürünlerin fiyatları daha da tırmandı. Bloomberg verilerine göre, ABD'de dizel fiyatları yüzde 78 artarak galon (3.8 litre) başına 5.50 dolara çıktı.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Petrol Bakanı Süheyl Mazruyi de yakın gelecekte küresel çapta pandemiden çıkıldığında enerji tedariki talebinin artacağını, ama OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha fazla yatırım yapılmadan, bu talebi karşılayamayabileceğini söyledi. "Yatırım eksikliği konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyorduk. Yatırım eksikliği birçok ülkenin başına dert açmaya başladı" diyen BAE Petrol Bakanı, petrol piyasasının 'siyasallaşmasının' arz fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Daha önce AB Komisyonu, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla Rus petrolüne 6-9 ay sonra tam ambargo uygulanmasını önerdi, ama AB üyesi ülkelerin hükümetleri arasında henüz bu konuda görüş birliği sağlanmış değil. Bir analist, AB'nin Rus petrolünün ithalatını tümden yasaklaması durumunda, Rusya'nın petrol üretimini 1-2 yıl içinde kısmak zorunda kalacağı tahmininde bulundu. ABD'nin başını çektiği ve müttefiklerine dayattığı Rusya yaptırımlarına destek vermeyen ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan ve BAE, Başkan Joe Biden'ın petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalamaları çağrısına olumlu yanıt vermiş değil. Nitekim BAE Petrol Bakanı, konferansta "Şimdilik petrol sıkıntısı yok ve bu nedenle OPEC+'nın kademeli üretim artışlarını hızlandırmasına gerek yok. Piyasa dengeli” diye konuştu.

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

ukrayna

abd

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petrol, benzin, dizel, rafineri, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, ukrayna, abd, üretim, kapasite