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https://tr.sputniknews.com/20220511/taylandda-hukumet-evlerde-yetistirilmek-uzere-1-milyon-kenevir-bitkisi-dagitacak-1056278624.html
Tayland’da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak
Tayland’da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak
Tayland’da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T14:06+0300
2022-05-11T14:06+0300
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tayland
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde yetiştirmenin yasal hale getirileceği haziranda, 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtmayı planladıklarını söyledi. Charnvirakul aynı zamanda, Taylandlı şirketlerin uyuşturucu etki yapan tetrahidrokanabinol bileşeni oranı 0.2 ve altı olan esrar ürünlerini satabileceklerini açıkladı. 9 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek. Bu tarihten itibaren, yerel yetkililere bilgi vermeleri halinde Taylandlılar esrar üretimi için kullanılan keneviri evlerinde yetiştirebilecek. Kenevirin ticari amaçlarla yetiştirilmesi ise başka izin süreçlerine tabi tutulacak. Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tayland-esrari-suc-olmaktan-cikarmak-icin-harekete-gecti-1053120671.html
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tayland, kenevir

Tayland’da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak

14:06 11.05.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOVTayland- kenevir- esrar
Tayland- kenevir- esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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Tayland’da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını duyurdu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde yetiştirmenin yasal hale getirileceği haziranda, 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtmayı planladıklarını söyledi.
Charnvirakul aynı zamanda, Taylandlı şirketlerin uyuşturucu etki yapan tetrahidrokanabinol bileşeni oranı 0.2 ve altı olan esrar ürünlerini satabileceklerini açıkladı.
9 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek. Bu tarihten itibaren, yerel yetkililere bilgi vermeleri halinde Taylandlılar esrar üretimi için kullanılan keneviri evlerinde yetiştirebilecek. Kenevirin ticari amaçlarla yetiştirilmesi ise başka izin süreçlerine tabi tutulacak.
Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.
Esrar yetiştiriciliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
Tayland, esrarı suç olmaktan çıkarmak için harekete geçti
25 Ocak, 21:15
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