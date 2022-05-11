Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220511/taylandda-muritlerinden-diskisini-yemesini-isteyen-tarikat-lideri-yakalandi--1056269313.html
Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı
Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı
Tayland'da kayıp kız ihbarı üzerine ormanlık alanda yakalanan bir tarikat liderinin, müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği iddia ediliyor... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:40+0300
2022-05-11T10:40+0300
dünya
tayland
mürit
polis
dışkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056269443_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_9465b1372fb63f47a47ef5209c97034a.jpg
Tayland'da 'Thawee' diye seslenilen 74 yaşındaki tarikat lideri, Chaiyaphum’a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı. Thawee’nin ve müritlerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu. Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra 'cennete' gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi. Thawee’nin 'şifa arayışı içinde olan müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği' iddia ediliyor. Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı, 11 ceset otopsi için alıkonuldu.
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056269443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d93c8118d232dd7cce804a4590631105.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayland, mürit, polis, dışkı

Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı

10:40 11.05.2022
© AFP 2022 / TUWAEDANIYA MERINGINGTayland- Orman
Tayland- Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / TUWAEDANIYA MERINGING
Abone olTelegram
Tayland'da kayıp kız ihbarı üzerine ormanlık alanda yakalanan bir tarikat liderinin, müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği iddia ediliyor. Alanda ayrıca 11 kişinin de cansız bedeni bulundu.
Tayland'da 'Thawee' diye seslenilen 74 yaşındaki tarikat lideri, Chaiyaphum’a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.
Thawee’nin ve müritlerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.
Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra 'cennete' gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.
Thawee’nin 'şifa arayışı içinde olan müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği' iddia ediliyor.
Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı, 11 ceset otopsi için alıkonuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала