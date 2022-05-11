https://tr.sputniknews.com/20220511/taylandda-muritlerinden-diskisini-yemesini-isteyen-tarikat-lideri-yakalandi--1056269313.html
Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı
Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı
Tayland'da kayıp kız ihbarı üzerine ormanlık alanda yakalanan bir tarikat liderinin, müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği iddia ediliyor... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:40+0300
2022-05-11T10:40+0300
2022-05-11T10:40+0300
dünya
tayland
mürit
polis
dışkı
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Tayland'da 'Thawee' diye seslenilen 74 yaşındaki tarikat lideri, Chaiyaphum’a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı. Thawee’nin ve müritlerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu. Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra 'cennete' gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi. Thawee’nin 'şifa arayışı içinde olan müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği' iddia ediliyor. Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı, 11 ceset otopsi için alıkonuldu.
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tayland, mürit, polis, dışkı
Tayland’da müritlerinden dışkısını yemesini isteyen tarikat lideri yakalandı
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Tayland'da kayıp kız ihbarı üzerine ormanlık alanda yakalanan bir tarikat liderinin, müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği iddia ediliyor. Alanda ayrıca 11 kişinin de cansız bedeni bulundu.
Tayland'da 'Thawee' diye seslenilen 74 yaşındaki tarikat lideri, Chaiyaphum’a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.
Thawee’nin ve müritlerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.
Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra 'cennete' gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.
Thawee’nin 'şifa arayışı içinde olan müritlerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği' iddia ediliyor.
Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı, 11 ceset otopsi için alıkonuldu.