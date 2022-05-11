https://tr.sputniknews.com/20220511/tayvanda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-en-yuksek-seviyesini-gordu-1056267290.html
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyesini gördü
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyesini gördü
Tayvan günlük koronavirüs vaka sayısında rekor seviyeyi gördü. Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi. Şanghay'da merkezi... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:32+0300
2022-05-11T09:32+0300
2022-05-11T09:32+0300
koronavirüs
çin
tayvan
koronavirüs
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 50 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.Tayvan Merkezi Salgın Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 50 bin 780, dış kaynaklı 48 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi öldü. Günlük vaka sayısı, önceki güne kıyasla 10 binden fazla artış gösterdi. Ada'da 9 Mayıs'ta 40 bin 304 yeni vaka kaydedilmişti. Yaşamını yitirenlerin 20 ila 90 yaşlarındaki 8 erkek ve 4 kadın olduğu ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 5 Mayıs'ta 30 bin ve 7 Mayıs'ta eşiğini geçmişti. Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor. Çin ana karasında ise son 24 saatte 1927, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 273 Kovid-19 vakası kaydedildi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 324, hastalık belirtisi göstermeyen 1603 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 80 vaka kayıtlara geçti. Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 228, göstermeyen 1259 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi öldü. Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen 'kademeli kapanma', vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor. Son haftalarda süpermarketlerin açıldığı ve alışveriş için dışarı çıkmasına izin verilen bazı bölgelerde yaşayanlardan 'sükunet dönemi' olarak adlandırılan süre boyunca evlerini terk etmemeleri istendi. Kentin güneyindeki Fıngşian ilçesinde dünden itibaren 'sükunet dönemine' girilirken dükkanlar ve süpermarketler kapılarını kapadı. Kentte merkezi karantinaya alınan kişilerin konutlarının dezenfekte edilmesi için anahtarlarını sağlık görevlilerine teslim etme zorunluluğu getirilmesi eleştirilere sebep oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/tayvanda-koronavirus-durdurulamiyor-gunluk-vaka-sayisi-30-bine-yaklasti--1056073258.html
https://tr.sputniknews.com/20220506/cin-devlet-baskani-siden-sifir-vaka-politikasini-odunsuz-surdurme-mesaji-1056137822.html
https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html
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çin, tayvan, koronavirüs
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyesini gördü
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Tayvan günlük koronavirüs vaka sayısında rekor seviyeyi gördü. Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi. Şanghay'da merkezi karantinaya alınan kişilerin konutlarının dezenfekte edilmesi için anahtarlarını sağlık görevlilerine teslim etme zorunluluğu getirilmesi eleştirilere sebep oluyor.
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 50 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Tayvan Merkezi Salgın Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 50 bin 780, dış kaynaklı 48 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi öldü.
Günlük vaka sayısı, önceki güne kıyasla 10 binden fazla artış gösterdi. Ada'da 9 Mayıs'ta 40 bin 304 yeni vaka kaydedilmişti.
Yaşamını yitirenlerin 20 ila 90 yaşlarındaki 8 erkek ve 4 kadın olduğu ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 5 Mayıs'ta 30 bin ve 7 Mayıs'ta eşiğini geçmişti. Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.
Çin ana karasında ise son 24 saatte 1927, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 273 Kovid-19 vakası kaydedildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 324, hastalık belirtisi göstermeyen 1603 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 80 vaka kayıtlara geçti. Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 228, göstermeyen 1259 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi öldü.
Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen 'kademeli kapanma', vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor. Son haftalarda süpermarketlerin açıldığı ve alışveriş için dışarı çıkmasına izin verilen bazı bölgelerde yaşayanlardan 'sükunet dönemi' olarak adlandırılan süre boyunca evlerini terk etmemeleri istendi.
Kentin güneyindeki Fıngşian ilçesinde dünden itibaren 'sükunet dönemine' girilirken dükkanlar ve süpermarketler kapılarını kapadı. Kentte merkezi karantinaya alınan kişilerin konutlarının dezenfekte edilmesi için anahtarlarını sağlık görevlilerine teslim etme zorunluluğu getirilmesi eleştirilere sebep oluyor.