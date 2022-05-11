Tekirdağ Valiliği: Sosyal medyadaki videonun ilimizle herhangi bir bağlantısı yoktur

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ilimizde bulunan bir sığınmacının alışveriş merkezi içerisinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı görülmüştür.

Bahse konu video ve ilimizdeki AVM'lerde yapılan geniş çaplı inceleme ve araştırmalar neticesinde, videonun ilimiz ile herhangi bir alakasının olmadığı, ayrıca ilimizde böyle bir olayın yaşanmadığı tespit edilmiştir."