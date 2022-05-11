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https://tr.sputniknews.com/20220511/tekirdag-valiligi-sosyal-medyadaki-videonun-ilimizle-herhangi-bir-baglantisi-yoktur-1056264437.html
Tekirdağ Valiliği: Sosyal medyadaki videonun ilimizle herhangi bir bağlantısı yoktur
Tekirdağ Valiliği: Sosyal medyadaki videonun ilimizle herhangi bir bağlantısı yoktur
Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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tekirdağ
türkiye
sığınmacı
sosyal medya
darp
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Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ'da bulunan bir sığınmacının, alışveriş merkezinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
tekirdağ
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tekirdağ, sığınmacı, sosyal medya, darp

Tekirdağ Valiliği: Sosyal medyadaki videonun ilimizle herhangi bir bağlantısı yoktur

03:11 11.05.2022 (güncellendi: 03:15 11.05.2022)
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Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA
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Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ'da bulunan bir sığınmacının, alışveriş merkezinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ilimizde bulunan bir sığınmacının alışveriş merkezi içerisinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı görülmüştür.

Bahse konu video ve ilimizdeki AVM'lerde yapılan geniş çaplı inceleme ve araştırmalar neticesinde, videonun ilimiz ile herhangi bir alakasının olmadığı, ayrıca ilimizde böyle bir olayın yaşanmadığı tespit edilmiştir."

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