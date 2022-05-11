https://tr.sputniknews.com/20220511/thy-duyudu-dort-ulke-icin-asi-karti-ve-test-sarti-kaldirildi-1056263207.html

THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı

THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), dört ülke için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T00:51+0300

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koronavirüs

türkiye

koronavirüs

thy

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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyadan yaptığı açıklamda, dört ülke için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.THY’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan’a girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmayacağını kaydedildi.

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türkiye, koronavirüs, thy