https://tr.sputniknews.com/20220511/thy-duyudu-dort-ulke-icin-asi-karti-ve-test-sarti-kaldirildi-1056263207.html
THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı
THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), dört ülke için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:51+0300
2022-05-11T00:51+0300
2022-05-11T00:51+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
thy
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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyadan yaptığı açıklamda, dört ülke için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.THY’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan’a girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmayacağını kaydedildi.
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türkiye, koronavirüs, thy
THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı
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Türk Hava Yolları (THY), dört ülke için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyadan yaptığı açıklamda, dört ülke için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
THY’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan’a girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmayacağını kaydedildi.