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THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı
THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), dört ülke için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:51+0300
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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyadan yaptığı açıklamda, dört ülke için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.THY’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan’a girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmayacağını kaydedildi.
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THY duyudu: Dört ülke için aşı kartı ve test şartı kaldırıldı

00:51 11.05.2022
© AATürk Hava Yolları iç hatlar, havaalanı
Türk Hava Yolları iç hatlar, havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), dört ülke için Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyadan yaptığı açıklamda, dört ülke için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
THY’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan’a girişte aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmayacağını kaydedildi.
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