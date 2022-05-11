https://tr.sputniknews.com/20220511/toyotadan-uretimi-askiya-alma-karari-1056270507.html
Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Kovid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T11:30+0300
2022-05-11T11:30+0300
2022-05-11T11:30+0300
ekonomi
toyota
tesla
kovid-19
koronavirüs
çin
pekin
şanghay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103492/82/1034928203_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_74e1d2eb913d279ee316da9a90307eca.jpg
Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Kovid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu. Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor. Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220510/tesla-sanghayda-uretimini-durdurdu-1056236705.html
https://tr.sputniknews.com/20220511/tayvanda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-en-yuksek-seviyesini-gordu-1056267290.html
çin
pekin
şanghay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103492/82/1034928203_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_1bc9eef45783ca3959b8a9ed63df4f0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toyota, tesla, kovid-19, koronavirüs, çin, pekin, şanghay
Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Abone ol
Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Kovid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.
Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Kovid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi.
ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu.
Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.
Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.