https://tr.sputniknews.com/20220511/toyotadan-uretimi-askiya-alma-karari-1056270507.html

Toyota'dan üretimi askıya alma kararı

Toyota'dan üretimi askıya alma kararı

Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Kovid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T11:30+0300

2022-05-11T11:30+0300

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ekonomi

toyota

tesla

kovid-19

koronavirüs

çin

pekin

şanghay

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Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Kovid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu. Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor. Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220510/tesla-sanghayda-uretimini-durdurdu-1056236705.html

https://tr.sputniknews.com/20220511/tayvanda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-en-yuksek-seviyesini-gordu-1056267290.html

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toyota, tesla, kovid-19, koronavirüs, çin, pekin, şanghay