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https://tr.sputniknews.com/20220511/toyotadan-uretimi-askiya-alma-karari-1056270507.html
Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Kovid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
toyota
tesla
kovid-19
koronavirüs
çin
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Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Kovid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu. Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor. Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220510/tesla-sanghayda-uretimini-durdurdu-1056236705.html
https://tr.sputniknews.com/20220511/tayvanda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-en-yuksek-seviyesini-gordu-1056267290.html
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toyota, tesla, kovid-19, koronavirüs, çin, pekin, şanghay

Toyota'dan üretimi askıya alma kararı

11:30 11.05.2022
© AP Photo / Eguene HoshikoToyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım
Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Eguene Hoshiko
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Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Kovid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.
Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Kovid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi.
ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu.
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
DÜNYA
Tesla, Şanghay'da üretimini durdurdu
Dün, 10:12
Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.
Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.
Tayvan- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
KORONAVİRÜS
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyesini gördü
09:32
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