https://tr.sputniknews.com/20220511/trabzonspor-bayragini-indirmeye-calisan-rambo-okan-ikinci-kez-gozaltina-alindi--1056264272.html

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı

Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan 'Rambo Okan' yine gözaltına alındı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T02:45+0300

2022-05-11T02:45+0300

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türkiye

rambo okan

trabzonspor

bayrak

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı. Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Okan Güler’in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. 'Rambo Okan' bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

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rambo okan, trabzonspor, bayrak