https://tr.sputniknews.com/20220511/trabzonsporun-sampiyonluk-kupasi-tff-yetkililerine-teslim-edildi-1056275613.html

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, TFF yetkililerine teslim edildi

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, TFF yetkililerine teslim edildi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un alacağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T13:05+0300

2022-05-11T13:05+0300

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trabzonspor

spor

kupa

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen törene Başkan Bünyamin Bozgeyik, Teşkilat Başkanlığı personeli, Trabzonsporlu taraftarlar ve sporseverler katıldı.Bozgeyik, törende yaptığı konuşmada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının, Türk sporunun ana sponsoru olduğunu söyledi.Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'in isim sponsorluğunu yürüttüğünü anımsatan Bozgeyik, tüm takım taraftarlarının Spor Toto'da ağırlandığını ifade etti.Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ve camiasını kutlayan Bozgeyik, bir haftadır Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda kupanın sergilendiğini dile getirdi.Bozgeyik, Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kupasını Ankara'da görme imkanı bulduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'u ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek diğer takımlarımızı canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi.Konuşmaların ardından kupa, Trabzonspor'a verilmek üzere TFF yetkililerine teslim edildi.Kupaların özellikleriKupanın esin kaynağı, asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu yıldızı oldu.Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültürünün içerisinde yer alan bu yıldızın anlamının; merkezde sekiz köşeli, yıldızın kollarından kırık çizgilerle gelişen geometrik kompozisyon olarak sunulduğu vurgulandı.Kupanın merkezi tek bir birimden çoğalarak ve tekerrür ederek bütünü oluşturması adına ‘birlik ve beraberliği’ temsil ettiği aktarıldı.Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, bin gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220508/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglu-yenikapida-yaklasik-176-bin-taraftara-seslendi--1056193072.html

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trabzonspor, kupa