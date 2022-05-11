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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/uzaya-cikan-ilk-kadin-olan-tereskovanin-cekyadaki-fahri-vatandasligi-iptal-edildi--1056267776.html
Uzaya çıkan ilk kadın olan Tereşkova'nın Çekya'daki fahri vatandaşlığı iptal edildi
Uzaya çıkan ilk kadın olan Tereşkova'nın Çekya'daki fahri vatandaşlığı iptal edildi
Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot Valentina Tereşkova'nın Çekya'nın České Budějovice kentindeki fahri vatandaşlığı iptal edildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:56+0300
2022-05-11T09:56+0300
ukrayna krizi
valentina tereşkova
çek cumhuriyeti
vatandaşlık
iptal
rusya
operasyon
ukrayna
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Çekya'nın České Budějovice şehri, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna verdiği destek nedeniyle ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova'nın fahri vatandaşlık statüsünü kaldırdı.Şehir temsilcileri, pazartesi günü aynı zamanda Rusya Devlet Duması üyesi de olan Tereşkova'nın fahri statüsünü iptal etme kararını kamuoyuna açıkladı.Ancak karar oy birliği ile alınmadı. İktidar partisinin bir üyesi ve Komünist Parti'nin tüm üyeleri karara karşı oy kullandı. 1963'te uzaya çıkan ilk kadın unvanını elde eden Tereşkova'ya, o zamanlar Çekoslovakya olarak adlandırılan Güney Bohemya bölgesini ziyaret ettikten 4 yıl sonra, 1979'da fahri vatandaşlık verilmişti.Tereşkova'yı fahri vatandaşlıktan çıkarmak için geçen yıl da bir teklifte bulunulmuştu. Ancak bu teklif meclisten geçmemişti. Şehir daha önce 2017'de de Sovyet lider Josef Stalin'in fahri vatandaşlık statüsünü iptal etmişti. Ülkenin doğusundaki lanskroun kentinde ise Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fahri vatandaşlık statüsü devam ediyor. Almanya'da birçok kent, Hitler'in bu statüsünü 2000'li yıllarda kaldırdı.
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valentina tereşkova, çek cumhuriyeti, vatandaşlık, iptal, rusya, operasyon, ukrayna

Uzaya çıkan ilk kadın olan Tereşkova'nın Çekya'daki fahri vatandaşlığı iptal edildi

09:56 11.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girValentina Tereşkova
Valentina Tereşkova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Sputnik
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Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot Valentina Tereşkova'nın Çekya'nın České Budějovice kentindeki fahri vatandaşlığı iptal edildi.
Çekya'nın České Budějovice şehri, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna verdiği destek nedeniyle ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova'nın fahri vatandaşlık statüsünü kaldırdı.
Şehir temsilcileri, pazartesi günü aynı zamanda Rusya Devlet Duması üyesi de olan Tereşkova'nın fahri statüsünü iptal etme kararını kamuoyuna açıkladı.
Ancak karar oy birliği ile alınmadı. İktidar partisinin bir üyesi ve Komünist Parti'nin tüm üyeleri karara karşı oy kullandı.
1963'te uzaya çıkan ilk kadın unvanını elde eden Tereşkova'ya, o zamanlar Çekoslovakya olarak adlandırılan Güney Bohemya bölgesini ziyaret ettikten 4 yıl sonra, 1979'da fahri vatandaşlık verilmişti.
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Tereşkova'yı fahri vatandaşlıktan çıkarmak için geçen yıl da bir teklifte bulunulmuştu. Ancak bu teklif meclisten geçmemişti.
Şehir daha önce 2017'de de Sovyet lider Josef Stalin'in fahri vatandaşlık statüsünü iptal etmişti.
Ülkenin doğusundaki lanskroun kentinde ise Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fahri vatandaşlık statüsü devam ediyor. Almanya'da birçok kent, Hitler'in bu statüsünü 2000'li yıllarda kaldırdı.
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