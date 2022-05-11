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Wimbledon, Ruslara yaptırımlar yüzünden ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebilir
Wimbledon, Ruslara yaptırımlar yüzünden ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebilir
The Telegraph, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın, Rus ve Belaruslu tenisçileri turnuvaya almama kararı nedeniyle dünyanın ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T19:08+0300
2022-05-11T19:08+0300
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wimbledon
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Haberde, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP), Wimbledon’un statüsüyle ilgili nihai kararını önümüzdeki iki-üç gün içerisinde alması gerektiği ifade edildi.ATP, turnuvaya katılacak tenisçilere puan vermeyecek.Statünün düşürülmesi yönünde karar alınırsa Wimbledon, büyük ödüle sahip ‘gösteri turnuvasına’ dönüşecek.Kriz, Wimbledon organizatörlerinin başta Daniil Medvedev olmak üzere Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımını yasaklaması üzerine patlak verdi. Bu karar, önde gelen tenisçilerin, özellikle başta dünya 1 numarası Novak Djokovic gibi ATP Konseyi üyelerinin tepkisine yol açtı.
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wimbledon, daniil medvedev, tenis, rusya, ingiltere

Wimbledon, Ruslara yaptırımlar yüzünden ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebilir

19:08 11.05.2022
© REUTERS / Toby MelvilleWimbledon Tenis Turnuvası
Wimbledon Tenis Turnuvası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / Toby Melville
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The Telegraph, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın, Rus ve Belaruslu tenisçileri turnuvaya almama kararı nedeniyle dünyanın ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebileceğini belirtti.
Haberde, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP), Wimbledon’un statüsüyle ilgili nihai kararını önümüzdeki iki-üç gün içerisinde alması gerektiği ifade edildi.
ATP, turnuvaya katılacak tenisçilere puan vermeyecek.
Statünün düşürülmesi yönünde karar alınırsa Wimbledon, büyük ödüle sahip ‘gösteri turnuvasına’ dönüşecek.
Kriz, Wimbledon organizatörlerinin başta Daniil Medvedev olmak üzere Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımını yasaklaması üzerine patlak verdi. Bu karar, önde gelen tenisçilerin, özellikle başta dünya 1 numarası Novak Djokovic gibi ATP Konseyi üyelerinin tepkisine yol açtı.
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