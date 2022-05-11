https://tr.sputniknews.com/20220511/wimbledon-ruslara-yaptirimlar-yuzunden-en-buyuk-grand-slam-turnuvasi-statusunu-kaybedebilir-1056288400.html

Wimbledon, Ruslara yaptırımlar yüzünden ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebilir

Wimbledon, Ruslara yaptırımlar yüzünden ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü kaybedebilir

The Telegraph, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın, Rus ve Belaruslu tenisçileri turnuvaya almama kararı nedeniyle dünyanın ‘en büyük Grand Slam turnuvası’ statüsünü... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T19:08+0300

2022-05-11T19:08+0300

2022-05-11T19:08+0300

spor

wimbledon

daniil medvedev

tenis

rusya

ingiltere

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Haberde, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP), Wimbledon’un statüsüyle ilgili nihai kararını önümüzdeki iki-üç gün içerisinde alması gerektiği ifade edildi.ATP, turnuvaya katılacak tenisçilere puan vermeyecek.Statünün düşürülmesi yönünde karar alınırsa Wimbledon, büyük ödüle sahip ‘gösteri turnuvasına’ dönüşecek.Kriz, Wimbledon organizatörlerinin başta Daniil Medvedev olmak üzere Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımını yasaklaması üzerine patlak verdi. Bu karar, önde gelen tenisçilerin, özellikle başta dünya 1 numarası Novak Djokovic gibi ATP Konseyi üyelerinin tepkisine yol açtı.

wimbledon

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

wimbledon, daniil medvedev, tenis, rusya, ingiltere