https://tr.sputniknews.com/20220511/ysk-karari-resmi-gazetede-yayinlandi-secimlere-girebilecek-parti-sayisi-artti-1056268579.html

YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24’ten 27’ye çıktı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T10:08+0300

2022-05-11T10:08+0300

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politika

resmi gazete

ysk

seçim

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Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 27 oldu. Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlendi.YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti.

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resmi gazete, ysk, seçim