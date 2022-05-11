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YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı
YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24’ten 27’ye çıktı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:08+0300
2022-05-11T10:09+0300
politika
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Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 27 oldu. Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlendi.YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti.
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resmi gazete, ysk, seçim

YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı

10:08 11.05.2022 (güncellendi: 10:09 11.05.2022)
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA / Elif Öztürk
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Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24’ten 27’ye çıktı.
Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 27 oldu.
Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlendi.
YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti.
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