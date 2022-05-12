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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha, Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:57+0300
2022-05-12T11:58+0300
ukrayna krizi
doğalgaz
rusya
ruble
avrupa
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Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha, Gazprombank JSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma şartına riayet eden toplam şirket sayısı ikiye katlandı.Bloomberg'e konuşan bir kaynak, toplam 20 Avrupalı şirketin ruble hesabı açtığını ve 14 müşterinin daha hesap açmak için gerekli evrakları istediğini belirtti.Mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus doğalgazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söylemiş, hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurgulamıştı.Geçen ay ise Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html
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doğalgaz, rusya, ruble, avrupa

Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı

11:57 12.05.2022 (güncellendi: 11:58 12.05.2022)
© Sputnik / Maksim BogodvidDoğalgaz boru hattı
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha, Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı.
Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha, Gazprombank JSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma şartına riayet eden toplam şirket sayısı ikiye katlandı.
Bloomberg'e konuşan bir kaynak, toplam 20 Avrupalı şirketin ruble hesabı açtığını ve 14 müşterinin daha hesap açmak için gerekli evrakları istediğini belirtti.
Mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus doğalgazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söylemiş, hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurgulamıştı.
Geçen ay ise Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
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