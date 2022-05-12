https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha, Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:57+0300
2022-05-12T11:57+0300
2022-05-12T11:58+0300
ukrayna krizi
doğalgaz
rusya
ruble
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101747/83/1017478322_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b5f90a0d09221a1f2f12898706b12268.jpg
Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha, Gazprombank JSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma şartına riayet eden toplam şirket sayısı ikiye katlandı.Bloomberg'e konuşan bir kaynak, toplam 20 Avrupalı şirketin ruble hesabı açtığını ve 14 müşterinin daha hesap açmak için gerekli evrakları istediğini belirtti.Mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus doğalgazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söylemiş, hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurgulamıştı.Geçen ay ise Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101747/83/1017478322_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_338a2d28c4bb51913ff56b44e86e6037.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, rusya, ruble, avrupa
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
11:57 12.05.2022 (güncellendi: 11:58 12.05.2022) Abone ol
Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha, Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı.
Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha, Gazprombank JSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma şartına riayet eden toplam şirket sayısı ikiye katlandı.
Bloomberg'e konuşan bir kaynak, toplam 20 Avrupalı şirketin ruble hesabı açtığını ve 14 müşterinin daha hesap açmak için gerekli evrakları istediğini belirtti.
Mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus doğalgazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söylemiş, hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurgulamıştı.
Geçen ay ise Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu.