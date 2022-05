https://tr.sputniknews.com/20220512/15-yasindaki-kizini-kaciran-kisi-serbest-birakildi-ben-artik-bunlari-kaldiramaz-oldum-1056302667.html

15 yaşındaki kızını kaçıran kişi serbest bırakıldı: 'Ben artık bunları kaldıramaz oldum'

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi tarafından 15 yaşındaki kızı kaçırılan baba, gözyaşlarıyla orman işçisinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

Olay, geçen 20 Eylül tarihinde Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi'nde meydana geldi. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla ailesi yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleştirdi.Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.’nin (40) tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.’nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.Ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu. Jandarma, 15 yaşındaki kızın İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söylemesi üzerine İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.Küçük kız Sevgi Evi'ne yerleştirildi20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark edip tekrar jandarmaya gitti. Aile, kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.’nin ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde bir barakada olduğunu saptadı.Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevgi evlerine götürüldü. A.R.Ş., yine orman işçisi İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini söyledi ve İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Baba yardım istediBaba Halil Ş., kızının korkudan şikayetçi olamadığını öne sürerek daha sonra kızının bütün gerçeği anlattığını söyledi. Baba Halil Ş., İ.Ç.'nin tutuklanmasını isteyerek, “Benim çocuğumu İ.Ç. tek başına kaçırmadı. Muhtar Y.Ç., H.U. ve eşi H.U.’da onlara yardım etti. Benim kızım hepsini anlattı. 3 gün alıkoydular kızımı. Jandarma kızımı ararken muhtar hep bizi oyaladı. Kızım eve geldiğinde titriyordu ama 'Anne ve babanı öldürürüz' diye tehdit ettikleri için şikayetçi olmadı. Çocuğumu sevgi evlerine götürdüler şu anda orada” diye konuştu.'Kızım taciz edilmiş'27 Mayıs’ta duruşmanın görüleceğini söyleyen baba Halil Ş., “Hepsi şu an serbest. Elini kolunu sallayarak geziyorlar. Kızımı kaçıran İ.Ç., şu anda Antalya’da orman işçisi olarak çalışıyor. Ben benim kızımı kaçıran kişinin tutuklanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Nasıl 15 yaşındaki bir çocuğu kaçıran kişi serbest kalabilir. Her gün kızımla görüşüyorum, telefonda ağlıyor. İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şu anda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şu an serbest” ifadelerini kullandı.Kendilerinin de şu an tehdit aldıklarını öne süren baba Halil Ş., “Ben artık bunları kaldıramaz oldum. Kimsem yok. Devletime sığınıyorum. Lütfen gerekeni yapsınlar” dedi.

