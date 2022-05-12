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4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar
4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar
Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı hastalıklarına son verilmesini amaçlayan projesi... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:02+0300
2022-05-12T13:02+0300
türkiye
namık kemal üniversitesi
arı
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NKÜ Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, arı hastalıklarına son verilmesi ve sıfır kalıntı projesi, Tekirdağ'da bir süre önce hayata geçirildi. Proje kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde kurulan arı kovanlarına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi, 4 milyona yakın arı ölürken, arı ırkları da çalındı.Arı ürünlerinin yüksek kalite üretimi amaçlanıyorduNKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, kovanların bulunduğu alana büyük zarar verildiğini söyledi. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yaklaşık 200 kovanın kullanılamaz hale geldiğini belirten Muz, "Yaklaşık 4 milyona yakın telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu. Projeye 2016 yılında bakanlığın desteğiyle başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı" dedi.Prof. Dr. Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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namık kemal üniversitesi, arı

4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar

13:02 12.05.2022
© AAArı
Arı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı hastalıklarına son verilmesini amaçlayan projesi kapsamındaki kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilirken, 4 milyon arı öldü.
NKÜ Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, arı hastalıklarına son verilmesi ve sıfır kalıntı projesi, Tekirdağ'da bir süre önce hayata geçirildi. Proje kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde kurulan arı kovanlarına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi, 4 milyona yakın arı ölürken, arı ırkları da çalındı.

Arı ürünlerinin yüksek kalite üretimi amaçlanıyordu

NKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, kovanların bulunduğu alana büyük zarar verildiğini söyledi. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yaklaşık 200 kovanın kullanılamaz hale geldiğini belirten Muz, "Yaklaşık 4 milyona yakın telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu. Projeye 2016 yılında bakanlığın desteğiyle başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı" dedi.
Prof. Dr. Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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