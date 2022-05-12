https://tr.sputniknews.com/20220512/4-milyon-ariyi-oldurup-ana-arilari-caldilar-1056306842.html

4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar

4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar

Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı hastalıklarına son verilmesini amaçlayan projesi... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:02+0300

2022-05-12T13:02+0300

2022-05-12T13:02+0300

türkiye

namık kemal üniversitesi

arı

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NKÜ Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, arı hastalıklarına son verilmesi ve sıfır kalıntı projesi, Tekirdağ'da bir süre önce hayata geçirildi. Proje kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde kurulan arı kovanlarına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi, 4 milyona yakın arı ölürken, arı ırkları da çalındı.Arı ürünlerinin yüksek kalite üretimi amaçlanıyorduNKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, kovanların bulunduğu alana büyük zarar verildiğini söyledi. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yaklaşık 200 kovanın kullanılamaz hale geldiğini belirten Muz, "Yaklaşık 4 milyona yakın telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu. Projeye 2016 yılında bakanlığın desteğiyle başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı" dedi.Prof. Dr. Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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namık kemal üniversitesi, arı