https://tr.sputniknews.com/20220512/abd-kuzey-koreye-yeni-yaptirimlar-uygulanmasini-istiyor-1056296313.html

ABD, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını istiyor

ABD, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını istiyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye yaptırımları artırmaya yönelik müzakerelerin sonuna yaklaştıklarını ve... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T00:54+0300

2022-05-12T00:54+0300

2022-05-12T00:55+0300

dünya

bm güvenlik konseyi

kuzey kore

abd

yaptırım

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BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini görüşmek üzere toplandı.ABD'li Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin 4 ve 7 Mayıs'taki balistik füze denemelerini kınayarak, bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 17 balistik füze denemesi yaptığını belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'ın 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını ifade etti.Çin ve Rusya'yı son iki yıldır Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları uygulamayı ve güncellemeyi engellemekle suçlayan Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye yaptırımları artırmaya yönelik müzakerelerin sonuna yaklaştıklarını ve konseyin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırım değil diyalog lazım mesajıÇin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise şu an Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar yerine diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu, ilave yaptırımların durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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bm güvenlik konseyi, kuzey kore, abd, yaptırım