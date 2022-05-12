https://tr.sputniknews.com/20220512/abdest-alirken-cebindeki-altinlari-calindi-1056311623.html
Abdest alırken cebindeki altınları çalındı
Abdest alırken cebindeki altınları çalındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami avlusundaki şadırvanda abdest alan, emekli öğretmen Ömer Ak'ın askıdaki ceketinden 4 çeyrek altının çalınması, güvenlik... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:00+0300
2022-05-12T15:00+0300
2022-05-12T15:00+0300
abdest
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Emekli öğretmen Ömer Ak, kuyumcudan 4 çeyrek altın aldı. Kuyumcu dükkanından çıktıktan sonra namaz kılmak için camiye gelen Ak, şadırvanda abdest alırken, altınların cebinde olduğu ceketini askıya astı. Bu sırada takip eden hırsızlık şüphelisi, şadırvanda abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp, Ak'ın ceketinin yanına astı.Şüpheli, el çabukluğuyla Ak'ın ceketinin cebinde bulunan, içinde 4 çeyrek altının olduğu kutuyu alarak, kendi ceketinin cebine koydu.Şüpheli, daha sonra abdest almadan camiden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20190218/abdest-alirken-cebindeki-para-calindi-1037716688.html
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abdest
Abdest alırken cebindeki altınları çalındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami avlusundaki şadırvanda abdest alan, emekli öğretmen Ömer Ak'ın askıdaki ceketinden 4 çeyrek altının çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Emekli öğretmen Ömer Ak, kuyumcudan 4 çeyrek altın aldı. Kuyumcu dükkanından çıktıktan sonra namaz kılmak için camiye gelen Ak, şadırvanda abdest alırken, altınların cebinde olduğu ceketini askıya astı. Bu sırada takip eden hırsızlık şüphelisi, şadırvanda abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp, Ak'ın ceketinin yanına astı.
Şüpheli, el çabukluğuyla Ak'ın ceketinin cebinde bulunan, içinde 4 çeyrek altının olduğu kutuyu alarak, kendi ceketinin cebine koydu.
Şüpheli, daha sonra abdest almadan camiden ayrıldı.