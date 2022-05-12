https://tr.sputniknews.com/20220512/aeroflot-antalya-ve-istanbula-duzenledigi-seferlerin-sayisini-artiriyor-1056320622.html

Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını artırıyor

Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını artırıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T19:28+0300

2022-05-12T19:28+0300

2022-05-12T19:28+0300

ekonomi

rus aeroflot havayolları

türkiye

istanbul

antalya

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6 Mayıs'ta Antalya ve İstanbul seferlerine yeniden başladığını ve günde ikişer sefer düzenleneceğini açıklayan Aeroflot, sefer sayılarını artırma kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamya göre 27 Mayıs'tan itibaren Antalya ve İstanbul'a günde 3'er uçuş gerçekleştirilecek. Seferler, Airbus A330 tipi uçaklarla düzenlenecek.

istanbul

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rus aeroflot havayolları, türkiye, istanbul, antalya