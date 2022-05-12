https://tr.sputniknews.com/20220512/aeroflot-antalya-ve-istanbula-duzenledigi-seferlerin-sayisini-artiriyor-1056320622.html
Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını artırıyor
Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını artırıyor
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T19:28+0300
2022-05-12T19:28+0300
2022-05-12T19:28+0300
ekonomi
rus aeroflot havayolları
türkiye
istanbul
antalya
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6 Mayıs'ta Antalya ve İstanbul seferlerine yeniden başladığını ve günde ikişer sefer düzenleneceğini açıklayan Aeroflot, sefer sayılarını artırma kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamya göre 27 Mayıs'tan itibaren Antalya ve İstanbul'a günde 3'er uçuş gerçekleştirilecek. Seferler, Airbus A330 tipi uçaklarla düzenlenecek.
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rus aeroflot havayolları, türkiye, istanbul, antalya
Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını artırıyor
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, Antalya ve İstanbul'a düzenlediği seferlerin sayısını 27 Mayıs'tan itibaren güçde 3'e çıkaracağını duyurdu.
6 Mayıs'ta Antalya ve İstanbul seferlerine yeniden başladığını ve günde ikişer sefer düzenleneceğini açıklayan Aeroflot, sefer sayılarını artırma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamya göre 27 Mayıs'tan itibaren Antalya ve İstanbul'a günde 3'er uçuş gerçekleştirilecek.
Seferler, Airbus A330 tipi uçaklarla düzenlenecek.