AK Parti'den Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Kendinize gelin

Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı, Devleti aşağılamak Cumhubaşkanı'na hakaret Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!