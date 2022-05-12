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AK Parti'den Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Kendinize gelin
AK Parti'den Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Kendinize gelin
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından AK Partili Bülent Turan, partisinin suçlanmasına 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:39+0300
2022-05-12T17:43+0300
türkiye
canan kaftancıoğlu
ak parti
bülent turan
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Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası kararının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmına onama kararına ilişkin AK Parti'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" tweet'ini alıntılayarak buradaki sözlerini "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" ifadeleriyle eleştirdi.Daha sonra attığı ikinci bir paylaşımda bulunan Turan, ceza nedeniyle AK Parti'nin suçlanmasına tepki gösterdi. Turan şunları yazdı:
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canan kaftancıoğlu, ak parti, bülent turan

AK Parti'den Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilk açıklama: Kendinize gelin

17:39 12.05.2022 (güncellendi: 17:43 12.05.2022)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından AK Partili Bülent Turan, partisinin suçlanmasına
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası kararının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmına onama kararına ilişkin AK Parti'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" tweet'ini alıntılayarak buradaki sözlerini "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" ifadeleriyle eleştirdi.
Daha sonra attığı ikinci bir paylaşımda bulunan Turan, ceza nedeniyle AK Parti'nin suçlanmasına tepki gösterdi. Turan şunları yazdı:
Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı, Devleti aşağılamak Cumhubaşkanı'na hakaret Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!
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