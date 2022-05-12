https://tr.sputniknews.com/20220512/alti-taksiciden-musteriye-palali-saldiri-oldu-zannedip-biraktilar-1056299249.html

Altı taksiciden müşteriye palalı saldırı: Öldü zannedip bıraktılar

Altı taksiciden müşteriye palalı saldırı: Öldü zannedip bıraktılar

Olcayto Okur, 6 taksicinin palalı ve sopalı saldırısına uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okur’un şikâyetinin ardından bir taksici... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T07:58+0300

2022-05-12T07:58+0300

2022-05-12T07:58+0300

taksi

darp

mahkeme

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055433544_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_951ed1fa02aae4506c5253b8fffba2a3.jpg

Olcayto Okur ve arkadaşları 6 Nisan günü saat 23.30 sıralarında işe gitmek için İstanbul-Samandıra Metro Taksi Durağı’ndan bir taksiye bindi. Olcayto Okur’un iddiasına göre, arkadaşının elindeki siyah poşeti alkol sanan Taksici, “Ramazan ayında alkol mü alıyorsunuz? İnin lan arabadan” diye bağırdı. Olcayto Okur ve arkadaşları da o taksiden inerek başka bir taksiye bindi.Okur ve arkadaşları diğer taksiye bindikten sonra, kendilerini aşağı indiren taksiciden şikâyetçi olacaklarını söyledi. Ancak bindikleri taksinin şoförü, ilk taksicinin ağabeyi çıktı. Yeni bindikleri taksiciyle de tartışan arkadaşlar aşağı indi. Olcayto Okur bunun üzerine arkadaşlarından ayrılarak yol boyunca yürümeye başladı. Bu sırada da elinde sopa ve pala bulunan 6 taksicinin saldırısına uğradı.Hürriyet'in haberine göre, başından ve vücudunun değişik yerlerinden aldığı darbelerin etkisiyle bilincini kaybeden Olcayto Okur’u taksici grubu, öldü zannedip olay yerinde terk etti. Kendine geldiğinde başından kanlar aktığını gören Okur, cebine baktığında cüzdanının olmadığını fark etti ve ambulansı arayarak yardım istedi.Biri tutuklandı diğeri serbestOlcayto Okur’un şikâyetinin ardından savcılık taksici kardeşler İrfan Karakaya ve Ayhan Karakaya hakkında ‘silahla yağma’ suçundan soruşturma başlattı. Diğer taksicilerin ise ifadeleri alındı.Soruşturma kapsamında ifade veren İrfan Karakaya, “Olcayto Okur ile arkadaşları araçta alkol içmek istedi. Ben izin vermeyince taksiden indiler, ben de aracımla başka bir yere gittim” dedi. Diğer şüpheli Ayhan Karakaya ise, “Şüpheliler diğer taksiciye küfrediyordu. Ben, ‘ben alkol içilmesine izin vermem’ deyince bana da hakaret ettiler. Arabadan indikten sonra üzerime yürüdükleri için kendimi savunmak amaçlı elimdeki sopayı salladım” dedi.Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli Ayhan Karakaya’nın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheli İrfan Karakaya’yı yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak suretiyle serbest bıraktı.Ölüme terk edildiUğradığı şiddetin ardından açıklama yapan Olcayto Okur, “Kavga çıkmasın diye taksicilerin suyuna gittim, ancak başaramadım. 6 kişilik taksici grubu ellerinde sopa ve palayla bana saldırdı. Paramı çaldılar, öldüğümü düşünüp olay yerinden ayrıldılar. Kendi imkânlarımla ambulans çağırdım. Dört gün hastanede yattım. Olay sırasında alkolsüz olduğum doktor raporuyla da sabittir. Böyle insanların toplum içinde yeri olmamalı. Biz her şeyden önce onların müşterisiyiz. Ekmek teknelerine ihanet ediyorlar” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taksi, darp, mahkeme